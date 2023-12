Nareszcie weekend: koncert w Bibliotece, zabawa na lodzie i Moto Mikołaje

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W tę sobotę (2 grudnia) odbędzie się ostatni już koncert z jesiennej serii w Bibliotece Elbląskiej. Zespół po raz kolejny zawita do naszego miasta, w którym czują się jak u siebie, a i my uwielbiamy ich jak swoich. drzwi Biblioteki otworzą się o godz. 19. Bilety wciąż są do nabycia w sieci Eventim i w salonach Media Markt.

Dziwna Wiosna zaprasza na koncert promujący ich drugą płytę. Sobota, klub Mjazzga. Bilety dostępne na stronie.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. W tym tygodniu odbędzie się wyjątkowa, mikołajkowa edycja.

Giełda winyli ponownie zawita w Przystani Grupy Wodnej (kontener przy Cafe) w niedzielę (3 grudnia) w godz. 12-16, w towarzystwie wystawców i kilku tysięcy winyli oraz płyt kompaktowych.

Tegoroczne Moto Mikołaje wystartują w niedzielę (3 grudnia) spod Bramy Targowej przy ulicy Stary Rynek. Zbiórka rozpocznie się o godz. 10:30, zaś parada wystartuje o godz. 11.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza na Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA, który odbędzie się w niedzielę w godz. 10-17 w CSE „Światowid” w Elblągu. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Do udziału w jarmarku zgłosiło się wyjątkowo dużo wystawców. Zapowiada się fantastyczna, świąteczna impreza!

Jeszcze w niedzielę, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpocznie odliczanie do świąt podczas imprezy „Mikołajki na lodzie”. Nie zabraknie konkursów, gier i zabaw, a także gości specjalnych, a z głośników zabrzmi świąteczna muzyka. Warto na te wydarzenie wybrać się całą rodziną. Start o godz. 16:30

