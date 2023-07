Nareszcie weekend: koncerty, food trucki i Festiwal Sportów Wodnych

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? jeszcze dziś (21 lipca) na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej zagra nepalska grupa Kanta dAb dAb. Elbląskie Święto Muzyki trwa w najlepsze!

W ten weekend (22 i 23 lipca) Bulwar na Elbląskiej Starówce wypełni się food truckami z całej Polski. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji smakowych!

Mnóstwo bezpłatnych atrakcji, pokazów, wycieczek, muzyki szantowej i animacji dla dzieci. Tak będzie wyglądał III Festiwal Sportów Wodnych w Elblągu. Już w ten weekend (22-23 lipca) rzeka Elbląg wypełni się łodziami, bulwar Zygmunta Augusta muzyką szantową i food truckami, a przystań kolorową pianą.

W sobotę (22 lipca) jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W tę sobotę wyruszy spacer pod hasłem: „Zegary i zegarmistrzowie w Elblągu”

W niedzielę (23 lipca) o godz. 15:30, wyruszy spacer przyrodniczo-historyczny, prowadzony przez pracowników Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Zbiórka przy muszli koncertowej w Bażantarni. Następnie o godz. 17, również w muszli, zobaczymy Scenę przy Stoliku w ramach XXVI Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2023.

Jeszcze w niedzielę w muszli koncertowej w Bażantarni odbędzie się kolejna edycja Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem widzowie obejrzą spektakl „Magik” w konwencji „sceny przy stoliku”. A przed spektaklem organizatorzy zapraszają na spacer.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.