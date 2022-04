Nareszcie weekend: koncerty, wycieczka rowerowa i jarmark wielkanocny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Ten weekend zapowiada się bardzo koncertowo! Jeszcze dziś (8 kwietnia), na scenie Mjazzgi wystąpią Romantycy Lekkich Obyczajów, którzy zahaczą o Elbląg z okazji swojej trasy koncertowej na 10-lecie debiutanckiej płyty. Z kolei jutro (9 kwietnia), na tej samej scenie pojawi się Przemek Fryc wraz z zespołem prezentując odrobinę soulu i funku. W tym samym miejscu w niedzielę (10 kwietnia), nadjedzie Pociąg do Muzyki, czyli wycieczka dla miłośników poezji śpiewanej i piosenki turystycznej.

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka po raz kolejny pojawią się dmuchane tory przeszkód. W dwóch basenach znajdą się więc atrakcje i dla dzieci i dorosłych. Z torów będzie można skorzystać już od piątku rano aż do niedzielnego wieczoru (8-10 kwietnia).

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic na wspólne wiosenne sadzenie drzew z leśnikami. Wszystkich chętnych do wspólnego sadzenia drzew zapraszamy w sobotę (9 kwietnia) na godzinę 10:00, na ulicę Jagodową w Elblągu, ok. 1,5 km za leśniczówką Dąbrowa.

Zespół Religion działający w Elblągu, zaprasza na muzyczno-modlitewne wydarzenie, które obędzie się w sobotę (9 kwietnia) o godz. 18.00, w parafii św. Mikołaja w Elblągu. Podczas koncertu odbędzie się też akcja charytatywna oraz premiera płyty zespołu. Wstęp wolny.

Przed nami siódma runda Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Start pierwszej wiosennej edycji odbędzie się w sobotę (9 kwietnia) o godz. 10, na polanie z wiatami przy ulicy Sybiraków w Elblągu. Na zawody zapisać się można drogą mailową, telefoniczną lub wyjątkowo na miejscu w biurze zawodów.

Wieczór taneczny poświęcony salsie z bachatowym zastrzykiem to trzy godzinne, fantastyczne warsztaty z Jakubem Sajko wypełnione tańcem, muzyką, uśmiechem, pozytywną energią i zabawą! Zajęcia odbędą się w sobotę (9 kwietnia). Początek o godz. 17:00 w Centrum Tańca Promyk przy ul Browarnej 80 w Elblągu. Obowiązują zapisy.

Miejskie Wycieczki Rowerowe zagoszczą nieco dłużej na Wysoczyźnie Elbląskiej i po marcowych poszukiwaniach jodły Jagny teraz spróbujemy poszukać paproci pióropusznika strusiego. Wycieczka do Rezerwatu Pióropusznikowy Jar rusza w niedzielę (10 kwietnia) o godz. 10, z pętli przy ulicy Ogólnej.

Przed świętami wielkanocnymi, tradycyjnie już, w „Światowidzie”, odbędzie się Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia. Do zaprezentowania swoich wyrobów zapraszamy twórców ludowych, galerie, instytucje, gospodarstwa agroturystyczne bądź osoby indywidualne, zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej i tradycyjnej. Jarmark odbędzie się w niedzielę (10 kwietnia).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.