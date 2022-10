Nareszcie weekend: Kult, marsz Amazonek i koncert fortepianowy

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (21października)

Po 20 latach w Elblągu ponownie zagra Kult. Okazja do posłuchania na żywo zespołu jest szczególna, bo w tym roku przypada 40-lecie działalności grupy. Zespół przywiezie ze sobą najlepszy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, a także niesamowitą oprawę wizualną. Bilety na elbląski koncert są do kupienia w aplikacji Eventim, na stronie internetowej eventim.pl oraz w sklepie Media Markt w CH Ogrody.

Sobota (22 października)

To będzie już dwudziesty elbląski marsz Kocham Cię Życie. Tradycyjnie odbędzie się on w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem piersi. Marsz wyruszy w sobotę o godz. 12 sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Biblioteka Elbląska zaprasza na koncert fortepianowy w wykonaniu węgierskiego duetu AlisAdam Piano Duo. Ich szeroki repertuar obejmuje dzieła klasyczne, kompozycje romantyczne, aż po muzykę współczesną. W programie m.in. Chopin, Liszt i Paderewski. Koncert odbywa się z okazji Święta Narodowego Węgier. Sobota godz. 17, sala “U św. Ducha”. Wstęp wolny.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, laureatka drugiej edycji konkursu Literacka Podróż Hestii za książkę dla młodzieży pt. „Stan splątania”, będzie gościem biblioteki w cyklu spotkań #czytElnia. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę o godz. 12. Wstęp wolny.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

