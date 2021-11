Nareszcie weekend: kulturalnie, historycznie i sportowo

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? Na portEl.pl jak zawsze przedstawiamy Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Weekend zaczynamy w klimacie naszej lokalnej historii, a to za sprawą wernisażu dwóch wystaw w Muzeum Archeologiczno-Historycznym, który odbędzie się w piątek (5 listopada) o 18.

- Po długiej przerwie, w zmienionej oprawie i na nieco ograniczonej powierzchni, powróci wystawa „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii”. Po raz pierwszy będzie też okazja, by obejrzeć wystawę zatytułowaną „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955”, będącą swego rodzaju chronologiczną kontynuacją „Świadectw” - piszą organizatorzy.

Również w piątek, również o 18, na chętnych czeka Ice Party.

- Ice Party to cykliczna zabawa, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na tafli naszego lodowiska. W piątek o 18 rozpocznie się wyjątkowa ślizgawka, podczas której każdy, kto weźmie w niej udział, będzie mógł pojeździć w rytm najnowszych przebojów, wśród efektownej oprawy kolorowych świateł wokół – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

W swoje progi zaprasza także elbląski teatr. Od 5 do 14 listopada proponuje on elblążanom sporą dawkę śmiechu.

- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na „Plotkę” Francisa Vebera – znakomitą farsę francuskiego mistrza gatunku. Spektakl, który miał swoją premierę 25 września 2015 roku, w elbląskim teatrze reżyseruje Wojciech Malajkat – informują organizatorzy.

Sobotę (6 listopada) możemy rozpocząć na sportowo, bo odbędzie się 22. parkrun w parku Modrzewie.

- Z lekkim wyprzedzeniem będziemy świętować Dzień Niepodległości. Zapewniamy piękne widoki, dobrą atmosferę, nad pogodą pracujemy – piszą organizatorzy wydarzenia. - Chcesz wziąć udział, przebiec 5 km, przejść, pomóc w organizacji? Jeśli masz już swój kod - po prostu go weź i przyjdź. Jeśli nie masz kodu szybko i łatwo zdobędziesz go tu - zachęcają. Spotkanie o 8.45, start o 9.

Jest też nieco bardziej spacerowa opcja na sobotę:

- O godz. 10 spod Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 wyruszy spacer szlakiem elbląskich pomników przyrody.

Spacer z Leszkiem Marcinkowskim, przewodnikiem PTTK, jest ostatnim z wydarzeń towarzyszących wystawie „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan”, prezentującej kolekcję druków o tematyce przyrodniczej ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Licząca około 4 km trasa będzie wiodła od znajdującego się na Wyspie Spichrzów Dębu Polskiego do Dębu Napoleona w lapidarium przy ul. Sadowej – czytamy w zapowiedzi.

