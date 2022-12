Nareszcie weekend: Mikołajki na lodowisku, parada MotoMikołajów i jarmark

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W tym tygodniu Kasia odpoczywa, ale nie martwcie się - za tydzień wróci z nową zapowiedzią weekendu!

Piątek (2 grudnia)

Lions Club „Elbląg” oraz Lions Club „Elbląg TRUSO” wraz z dyrekcją Elbląskiej Szkoły Muzycznej zapraszają na koncert, z którego całkowity dochód przekazany będzie na rzecz dzieci ze świetlic wiejskich w Kadynach, Pogrodziu, Łęczu i Suchaczu. Impreza rozpocznie się w o godz. 19 i składać się będzie z dwóch części, przedzielonych krótka przerwą kawową. Bilety dostępne na stronie.

Sobota (3 grudnia)

Tegoroczny Mikołajkowy Bieg na 6 Łap wystartuje w o godz. 11 ze schroniska OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Limit zapisów wynosi 40 osób. Zapisy kończą się szybko, dlatego nie warto czekać.

W związku z awansem reprezentacji Polski do 1/8 finału Mistrzostw Świata, Mikołajki na Lodowisku Helena odbędą się w sobotę (a nie jak planowano wcześniej w niedzielę). Świąteczna zabawa na lodzie rozpocznie się o godzinie 16:30. Imprezie towarzyszyć będzie wspaniała atmosfera, muzyka oraz konkursy z nagrodami.

Ponad 400 młodych judoków w wieku od 6 do 13 lat wystartuje w Mikołajkowym Turnieju dla Dzieci XII Tomita Cup, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Wstęp na trybuny jest bezpłatny. Zachęcamy do wsparcia młodych judoków dopingiem.

Przed nami druga edycja biegów na orientację. Tym razem będziemy aktywnie się bawić w pięknym parku Kajki. Start od godz. 10:00 do 10:30 przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kajki (mini siłownia). Zapisy będę prowadzone na miejscu, a udział jest bezpłatny.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę ruszy kolejny bieg, tym razem w halloweenowym wydaniu. Akcenty okolicznościowe mile widziane!

Niedziela (4 grudnia)

Raz w roku ściągają kombinezony i zakładają szaty mikołajów, skrzatów a nawet elfów i wyjeżdżają na motocyklach w teren, aby obdarować świątecznym upominkiem tych najgrzeczniejszych i najbardziej potrzebujących. Te ciche anioły od kilku lat próbują zanieść odrobinę radości za mury domów dziecka. W tym roku takim aniołem możesz być także Ty! Parada MotoMikołajów wystartuje w samo południe.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA, który odbędzie w CSE „Światowid” w Elblągu. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Do udziału w jarmarku zgłosiło się wyjątkowo dużo wystawców.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.