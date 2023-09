Nareszcie weekend: otwarcie parku Planty, dzień bez samochodu, bitwa na Zalewie i turniej darta

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już w sobotę (16 września) uroczyście do użytku zostanie oddany zrewitalizowany Park Planty. Po uroczystości rozpocznie się Piknik Rodzinny, czyli trzy godziny wspólnej i dobrej zabawy. Zapraszamy od godz. 15.

Sobotni Elbląski Dzień Bez Samochodu będzie połączony z Narodowym Dniem Sportu. Będzie okazja do wzięcia udziału w rowerowym przejeździe ulicami Elbląga i festynie na Torze Kalbar, organizowanymi przez Urząd Miejski, MOSiR oraz Zespół Szkół i Placówek Sportowych.

Bonusowa odsłona Nocy Muzeów na terenie muzeum rozpocznie się w sobotę (16 września) o godz. 18 i potrwa do 23. Temat wydarzenia, „Przewrót Kopernikański”, stanowi nawiązanie do tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Czy w Światowidzie wykonasz własne naczynie ceramiczne? Czy nauczysz się tańczyć, a może zapiszesz dziecko do sekcji wokalnej? Jakie premiery kinowe zobaczysz tej jesieni? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas Dnia Otwartego w Światowidzie. Pokażemy wam cały wachlarz naszych możliwości! Światowid zaprasza jeszcze w sobotę na hol główny w godz. od 15 do 19.

15 września 1463 roku na Zalewie Wiślanym miała miejsce bitwa morska. Bitwa ta rozegrała się pomiędzy flotą Związku Pruskiego, głównie elblążan i gdańszczan, a flotą krzyżacką pod dowództwem Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ludwiga von Erlichshausena. Inscenizacja Bitwy odbędzie się również w sobotę w Tolkmicku.

W nadchodzący weekend (16-17 września) w Elblągu odbędzie się już trzeci El-Festiwal organizowany przez klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Bibliotekę Elbląską. Impreza jest bezpłatna dla uczestników, a dla pierwszych stu osób organizatorzy przygotowali specjalne pakiety wejściowe.

W niedzielę (17 września) Elbląska Kuźnia Darta Shanghai organizuje “Turniej Otwarcia Elbląskiej Kuźni Darta w Domu Rektora”, który otworzy w Elblągu nowy cykl ligowy.

To będzie gorące popołudnie na Starym Rynku. W najbliższą niedzielę zapraszamy na Taneczny Elbląg, czyli przegląd elbląskich szkół tańca. Na scenie zobaczymy między innymi zmysłową salsę, dynamiczny dancehall, taniec ludowy czy widowiskowy balet. Początek o godz. 15.

Czas na dart! Już w niedzielę o godz. 11 odbędzie się Turniej Otwarcia Elbląskiej Kuźni Darta w Domu Rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Zawodnicy rozpoczną tym samym sezon w nowej lokalizacji.

Fundacja Końskie Zdrowie zaprasza na Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody #31lecie FKZ, które rozegrane zostaną na terenie fundacji w Elblągu przy ulicy Okólnik 4 w najbliższą niedzielę Liczne grono zawodników już szykuje się na zmagania na pięknym parkurze.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.