Nareszcie weekend: plenerowy seans filmowy, koncerty nad rzeką i Salon Muzyczny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Zachód słońca, plaża, szum fal i... kino pod chmurką! To brzmi jak wieczór idealny. Jeszcze dziś odbędzie się plenerowy seans filmowy na plaży we Fromborku. O godz. 21 widzowie będą mogli obejrzeć film „Lejdis”.

Spacer nad rzekę Elbląg można połączyć z emocjami kulturalnymi. Również dziś na Przystani Grupy Wodnej posłuchamy muzyki słynnej czwórki z Liverpool w jazzowych aranżacjach grupy Imienowski Jazz Set, a w sobotę w Kiosku wernisaż prac plastycznych i koncert trójmiejskiej grupy Jazxing.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W tę sobotę (29 lipca) na uczestników czeka spacer pod hasłem: „Tropem bażanta, elbląska Bażantarnia”.

W sobotę jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

„Kantata na cztery skrzydła” to ostatnia propozycja XXVI Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2023 w lipcu. Początek spektaklu w niedzielę (30 lipca) o godz. 17. Wstęp wolny.

