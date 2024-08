Nareszcie weekend: śniadanie na trawie, kino pod chmurką i scena przy stoliku

fot. Mikołaj Sobczak

Długi sierpniowy weekend zachęca do relaksu, ale też spędzania czasu na świeżym powietrzu. Korzystając z pięknej, letniej pogody zachęcamy naszych Czytelników do skorzystania z atrakcji, które jak co tydzień wam przybliżamy.

piątek (16 sierpnia) Po wypoczynku dzień wcześniej w Święto Wojska Polskiego piątek można spędzić aktywnie. 16 sierpnia odbędzie się kolejny bieg z Bartnicki Team Elbląg organizowany przez MOSIR. Zbiórka jak zwykle przy Muszli Koncertowej w Bażantarni o godzinie 18:30. sobota (17 sierpnia) Dla amatorów biegania mamy jeszcze jedną propozycję. W sobotni poranek o godzinie 9 w Parku Modrzewie odbędzie się kolejny Parkrun, czyli bieg na 5 km wokół parku. Udział jest darmowy, ale należy się zarejestrować pod tym linkiem. Wakacyjne sobotnie poranki upływają także pod znakiem spacerów z przewodnikiem PTTK. W ten weekend temat przewodni wycieczki historyczno-edukacyjnej to „Śladami elbląskiego piwa”. Zbiórka o godzinie 10 przy fontannie na Placu Słowiańskim. W klimatycznej scenerii zachodzącego słońca Galeria El jak co sobotę urządza wieczory filmowe. Tym razem w ramach „Letniego kina pod chmurką” obejrzymy jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku. Na srebrnym ekranie zobaczymy „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Różowy ubiór nie jest obowiązkowy, ale całkiem zalecany. Start po zachodzie słońca, czyli trochę przed godziną 21. niedziela (18 sierpnia) W niedzielny poranek proponujemy ponownie odwiedzić Galerię El. 18 sierpnia odbędzie się tam ostatnie w tym roku spotkanie w ramach „Śniadania na trawie”. W ten weekend dla gości przewidziane są warsztaty tworzenia naturalnych dekoracji, ale coś dla siebie znajdą również fani muzyki rockowej. W Galerii El swój koncert zagra grupa Human Analog pochodząca z Trójmiasta. Można oczywiście zabrać swoje koce, kubki i różne smakołyki. Początek o godz. 10, a finisz o 14. Wstęp wolny. Jeszcze w trakcie trwania „Śniadania na trawie” także w Galerii El odbędą się „Twórcze spotkania „Batik – Tkaniny malowane woskiem”. Warsztaty zaliczają się do wystawy FLOW/PRZEPŁYW. Podczas warsztatów będziemy tworzyć na różnych formatach płócien, łącząc dowolne barwniki. Mieszając kolory z wodą, będziemy szukać swojej palety barw. Zobaczymy jak na tkaninie rozlewa się ciepły wosk, tworząc tzw. „rezerważ”, w który wnika kolor. Zajęcia prowadzi Ewa Bednarska-Siwilewicz, doradca ds. plastyki, wychowawca artystyczny i nauczyciel. Początek warsztatów o godzinie 12 i potrwają one do godz. 15. Ciekawą atrakcją dla miłośników kultury mogą być koncerty na wodzie, które odbywają się w ramach wydarzenia „Rzeka Kultury”. Sceną będzie pływająca platforma, a widzowie będą mogli ją śledzić na rowerach wodnych i kajakach. W tą niedzielę wystąpi Joanna Knitter Duo. Na gości czeka repertuar w nurcie soulu i bluesa. Przygotowano 60 miejsc w rowerach wodnych i kajakach. Można będzie uczestniczyć w koncercie także z własnym sprzętem wodnym. Początek o godz. 16 na Wybrzeżu Gdańskim 12. Należy pamiętać, że trzeba zjawić się na miejscu 20 minut wcześniej w celu odebrania kamizelek asekuracyjnych. Niedzielne popołudnie można spędzić w Bażantarni, gdzie jak co tydzień odbywa się „Letni Salon Muzyczny”. 18 sierpnia zobaczymy teatr na żywo w wykonaniu dwóch aktorów, Patrycji Bukowczan i Filipa Warota. Zagrają oni dramat „Słoneczna linia” autorstwa Iwana Wyrypajewa. Początek o godz. 17. Wstęp wolny. Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!

Bartosz Piwowarczyk