Nareszcie weekend: Świąteczne Spotkania Elblążan, kierMAH i koncert kolęd

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (10 grudnia)

Na 10 i 11 grudnia miasto zaplanowało "Świąteczne spotkania elblążan", cała impreza odbędzie się na ul. Stary Rynek. Będzie jej towarzyszył m. in. kiermasz na rzecz małego Mikołaja, który zakrztusił się winogronem w przedszkolu. Jarmark świąteczny z produktami regionalnymi i rękodziełem rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do godz. 20.

Podczas Świątecznych Spotkań Elblążan odbędzie się kolejny już specjalny kiermasz, z którego dochód przeznaczony zostanie w całości na rehabilitację Mikołaja – małego elblążanina. Chłopiec w ubiegłym roku zakrztusił się w przedszkolu winogronem, obecnie jest w śpiączce i potrzebuje intensywnej rehabilitacji.

Wybierając się w weekend na starówkę warto również odwiedzić muzeum, gdzie już po raz trzeci odbędzie się kiermasz, na którym zaopatrzymy się w świąteczne upominki od lokalnych twórców, artystów i rzemieślników. Wydarzenie odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum, w sobotę w godz. 14-18 i w niedzielę w godz. 12-16.

Wszyscy lubimy bawić się w wodzie. Raz na jakiś czas warto urozmaicić pobyt na basenie dzięki dwóm dmuchanym torom przeszkód, które zagoszczą już w ten weekend w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Mogą z nich skorzystać zarówno mali, jak i duzi. Przyjdź i spróbuj pokonać tory bez wpadnięcia do wody.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Niedziela (11 grudnia)

W niedzielę "Świąteczne spotkania elblążan" potrwają od 11 do 18. O 15 rozpocznie się coroczna Wigilia elblążan, podczas której będzie można podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i co nieco zjeść.

Gala Fundacji Elbląg jest okazją do uhonorowania filantropijnej postawy jednego z nominowanych, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Podczas tegorocznej uroczystości wystąpią Ryszard Rynkowski i inni elbląscy artyści. Będą również atrakcyjne prezenty od elbląskich firm. Dochód z gali zostanie przeznaczony na stypendia dla uzdolnionych młodych osób oraz niepełnosprawnych. Świąteczna Gala rozpocznie się o godz. 16 w gościnnych murach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Urokliwy koncert świąteczny z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, okraszony fantastycznymi brzmieniami wznieconymi przez orkiestrę. Najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory w wykonaniu tak zacnych artystów stworzą zjawiskową, niepowtarzalną atmosferę Hala Widowiskowo-Sportowa, godz. 19.

Nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem czekają na nas oryginalne, żuławskie mosty. Ruszamy o godz. 10 spod napisu ELBLĄG na Starym Mieście (ulica Wodna).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.