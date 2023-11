Nareszcie weekend: warsztaty, koncert w Bibliotece i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już dziś (17 listopada) o godz. 20 w Elblągu wystąpi młoda, utalentowana, ale już doceniana (Nominacje Fryderyki 2019 i 2021, Nagroda im G. Ciechowskiego 2020) wokalistka Kasia Lins. Podczas koncertu będziemy mieli szansę usłyszeć piosenki z najnowszego albumu OMEN w akustycznej aranżacji.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (18 listopada) w godz. 12-13:30 na warsztaty dla Dzieci w wieku 6-9 lat i ich Dorosłych w wieku 18+.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wraz z Biblioteką Elbląską zapraszają wszystkich mieszkańców Elbląga na warsztaty o tematyce ekologicznej. Ich celem jest promowanie aspektów ekologicznych oraz zachęcenie elblążan do działań proekologicznych. W listopadzie odbędą się dwa takie spotkania: 18 i 22 listopada. Warsztaty dla rodzin z dziećmi rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do 14. Udział w obu warsztatach jest bezpłatny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (18 listopada) na oprowadzanie kuratorskie wystawy NOMADE BIENALE POLAND 2023 - BESTIA W OGNIU. Wystawa to międzynarodowy projekt, do którego zostali zaproszeni wybitni oraz doświadczeni artyści i artystki z Ameryki Południowej, Europy i Azji, realizujący swoje dzieła in-situ, w odniesieniu do aktualnych i znaczących problemów otaczającej rzeczywistości. Oprowadzanie rozpocznie się o godz. 13.

Parkrun zaprasza na sobotnie spotkanie o godz. 9, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Nadchodząca niedziela (19 listopada) zapowiada się ekscytująco dla miłośników hokeja na lodzie w Elblągu. Lodowisko Helena będzie areną zmagań młodych talentów podczas V Turnieju Minihokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga, Witolda Wróblewskiego. Turniej rozpocznie się o godzinie 12:30 i potrwa do 16:30

