Nareszcie weekend: warsztaty świąteczne, Andrzejki w wodzie i Visual Concert

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (25 listopada)

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty hand made "Dekoracyjne ozdoby na świąteczny stół”. Dziś o godz. 17 w prosty i przystępny sposób, krok po kroku wykonamy świąteczne stroiki, dekoracje na sztućce i wiele innych rozmaitych ozdób.

Muzyczna dyskoteka, zabawy z DJ-em, konkursy, bar z przekąskami oraz wiele innych atrakcji zagoszczą w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Już w piątek o godzinie 20 rozpoczniemy „Andrzejki w wodzie”, czyli jedyną w swoim rodzaju tematyczną imprezę na basenie.

Sobota (26 listopada)

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu – w sobotę w godz. 10-16 notariusze w całej Polsce już po raz 13. będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty Notariatu. O co można zapytać notariusza?

Visual Concert – koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową projekcją najpiękniejszych miejsc świata to niezwykłe multimedialno-muzyczne show, które odwiedziło już największe polskie miasta, wypełniając po brzegi wszystkie miejsca w ich arenach. Orkiestra zabrzmi w Hali Widowisko-Sportowej MOSiR już w tę sobotę o godz. 18.

Poniedziałek (28 listopada)

„Na pełnym morzu” to pełen humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji dramat Sławomira Mrożka. Głównymi bohaterami dramatu są trzej rozbitkowie – Mały, Gruby i Średni, dryfujący na tratwie na tytułowym pełnym morzu. Podczas poniedziałkowej Sceny przy Stoliku zobaczymy Krzysztofa Bartoszewicza, Dominika Blocha, Lesława Ostaszkiewicza, Jerzego Przewłockiego i Krzysztofa Żabkę.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.