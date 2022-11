Nareszcie weekend: wernisaż, finisaż i EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (4 listopada)

Galeria Pracownia zaprasza na wernisaż wystawy ilustracji Ady Brzozowskiej pt. "Zaginął rower", który odbędzie się w piątek o godz. 18 w Galerii Pracownia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

W ten weekend sporo będzie się działo w klubie Mjazzga. Na scenie zobaczymy Mirka Czyżykiewicza oraz takie zespoły jak Jazz Beatles czy Blues Babariba Dancing. Szczegóły w dziale imprezy.

Sobota (5 listopada)

Listopadowe Twórcze spotkania w Galeria EL, to zaproszenie do działania dla tych, którzy choć raz w życiu wypowiedzieli zdanie “nie umiem rysować”. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz kawę i herbatę. Obowiązują zapisy.

Hanna Derej, Andrzej Mandryka i Szymon Brylski – młodzi mistrzowie dyrygentury. W lipcu bezkonkurencyjni podczas „Elbląg Music Masterclass”, teraz po raz kolejny zaprezentują się elbląskiej publiczności, prowadząc EOK. Początek koncertu o godz. 19 w Ratuszu Staromiejskim. Bilety do nabycia na stronie.

Bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o godz. 9. Trasę Parkrun można pokonać spacerem, marszem, truchtem lub biegiem.

Niedziela (6 listopada)

W godz. 12-15 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż „Drapieżnych Serc”. W ramach ostatniego dnia wystawy, artystka Agata Królak wykona chętnym osobom sercowe tatuaże. Tatuaże będą wykonywane metodą Handpoke (bez maszynki, samą igłą). Tego dnia bilety normalne, w cenie ulgowych

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.