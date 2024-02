Nareszcie weekend: wernisaż w muzeum, Dzień Kota i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy czasowej „Między wątkami. Tkanina ludowa - proces, konteksty”, która przybliży dawny, ręczny proces powstawania tkaniny z najbardziej dostępnych surowców naturalnych jak len i wełna - runo owcze. Wydarzenie odbędzie się dziś (16 lutego) o godz. 18 w budynku Gimnazjum elbląskiego muzeum.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wspólne świętowanie Światowego Dnia Kota. Z tej okazji w sobotę (17 lutego) odbędą się warsztaty weekendowe dla dzieci i opiekunów.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę na zajęcia dla dzieci i ich dorosłych "Dlaczego sztuka?!". Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat i ich dorosłych w wieku 18+.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

