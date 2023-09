Nareszcie weekend: Wielorzecze, EOK, i Elbląskie Repliki

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jeszcze dziś (22 września), o godz. 17 Biblioteka zaprasza rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych zainteresowanych na wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt. „Książka uczy, bawi, wychowuje i leczy. Twórcze metody pracy i zabawy z literaturą dla młodego czytelnika”. Spotkanie odbędzie w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W ten weekend w Elblągu gościć będzie przejazdem kilkunastu właścicieli zabytkowych motocykli Junak M10. Planują oni przejechać na swoich wyjątkowych jednośladach trasę do Fromborka i z powrotem, w ramach tzw. Rajdu Kopernikańskiego.

Przez cały weekend (22-24 września) będzie rozgrywał się turniej szachowy, który pozwoli zdobyć kategorię szachową lub ranking FIDE!

Stowarzyszenie Alternatywni z radością zaprasza do udziału w X edycji Festiwalu Literatury Wielorzecze, który odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend września, czyli 22-24.09. To niepowtarzalne wydarzenie literackie, które, mamy nadzieję, kolejny raz okaże się prawdziwym rajem dla miłośników literatury i sztuki.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na uroczystą inaugurację sezonu artystycznego 2023/2024. Już w sobotę (23 września) o godzinie 19 w elbląskiej szkole muzycznej zabrzmi orkiestra w wersji symfonicznej.

Trwa odsłona cyklu, który promuje rodzime kino. Elbląskie Repliki 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych prosto z Gdyni potrwa do soboty.

Organizatorzy parkrun Park Modrzewie #123 zapraszają na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

