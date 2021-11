Nareszcie weekend: Wypominki Artystyczne, Beethoven i EOK oraz „Poufne lekcje perskiego"

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Po emocjonującym tygodniu i natłoku wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości nastał czas na spokojny weekend. Jeżeli tak jak prawie 450 innych biegaczy startowaliście w Biegu Niepodległości, to zdecydowanie zasłużyliście na odpoczynek! Jeśli jednak nie braliście w tym roku udziału w zawodach, to koniecznie zobaczcie zdjęcia z tegorocznego biegu.

Listopad to czas najbardziej sprzyjający wspominaniu naszych bliskich zmarłych, dlatego Stowarzyszenie Alternatywni i Piotr Sobaczyński z Galeria na Desce postanowili zorganizować Wypominki Artystyczne poświęcone ludziom kultury, którzy już odeszli. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (13 listopada), o godz. 16, w Galerii na Desce w Stegnie (ul. Jagiełły 29), miejscu znanym z prac Piotra Sobaczyńskiego wykonanych w bursztynie. Członkowie Alternatywnych wspomną swoich zmarłych koleżanki i kolegów, zaprezentują m. in. wiersze i piosenki śp. Izabeli Kordalskiej i Ireneusza Pietronia. O wydarzeniu przeczytamy także na Facebooku.

W nadchodzącą niedzielę (14 listopada), na spotkanie zaproszą nas między innymi Beethoven, Grieg i Mirzoyan. Utwory wspomnianych kompozytorów zaprezentuje Elbląska Orkiestra Kameralna. W roli solistki dyrektor EOK, Karolina Nowotczyńska, a za dyrygenckim pulpitem stanie Sergiej Smbatyan – mistrz batuty rodem z Armenii. Koncert 14 listopada w ZPSM. Wysłuchamy m.in. „Suity w dawnym stylu "Z czasów Holberga" op. 40” – utworu skomponowanego na cześć Ludwiga Holberga – skandynawskiego pisarza, eseisty, filozofa i autora sztuk teatralnych. Nad całością koncertu będzie czuwał Sergiej Smbatyan – absolwent m.in. londyńskiej Roayl Academy, mający w dorobku występy z Filharmonią Drezdeńską, Orkiestrą Radia Czeskiego w Pradze czy Orkiestrą Symfoniczną w Tampere. Koncert rozpocznie się o 18:00, w rygorze sanitarnym.

Również w niedzielę (14 listopada), po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powraca Europejski Dzień Kina Artystycznego (EDKA). Celem tego wydarzenia jest prezentacja oraz promocja filmów zrealizowanych lub wyprodukowanych w Europie. Kino Światowid również przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia Kina Artystycznego. Tego dnia wyświetlimy film nagrodzony nagrodą publiczności na festiwalu Transatlantyk Festival Poznań. O 17:30 rozpoczną się „Poufne lekcje perskiego”.

- 14 listopada zagram w duecie ze świetnym gitarzystą, Hubertem Baumannem. Oprócz skrzypiec będę też mieć swoją gitarę. Obok moich autorskich kawałków zagramy covery takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Ed Sheeran, Mrozu... Na pewno będzie różnorodnie, energetycznie i ciekawie, zarówno do posłuchania jak i do potupania – tak na swój nadchodzący koncert w klubie Mjazzga zaprasza Basia Kawa. Koncert rozpocznie się w niedzielę, o godzinie 20:00 a my mamy do rozdania wejściówki! Aby je wygrać, należy wziąć udział w naszym konkursie.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.