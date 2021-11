Nareszcie weekend: Wypominki Artystyczne, Beethoven w wykonaniu EOK i „Pufne lekcje perskiego"

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Po emocjonującym tygodniu i natłoku wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości nastał czas na spokojny weekend. Jeżeli tak jak prawie 450 innych biegaczy startowaliście w Biegu Niepodległości, to zdecydowanie zasłużyliście na odpoczynek! Jeśli jednak nie braliście w tym roku udziału w zawodach, to koniecznie zobaczcie zdjęcia z tegorocznego biegu.

Listopad to czas najbardziej sprzyjający wspominaniu naszych bliskich zmarłych, dlatego Stowarzyszenie Alternatywni i Piotr Sobaczyński z Galeria na Desce postanowili zorganizować Wypominki Artystyczne poświęcone ludziom kultury, którzy już odeszli. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (13 listopada), o godz. 16, w Galerii na Desce w Stegnie (ul. Jagiełły 29), miejscu znanym z prac Piotra Sobaczyńskiego wykonanych w bursztynie. Członkowie Alternatywnych wspomną swoich zmarłych koleżanki i kolegów, zaprezentują m. in. wiersze i piosenki śp. Izabeli Kordalskiej i Ireneusza Pietronia. O wydarzeniu przeczytamy także na Facebooku.

W nadchodzącą niedzielę (14 listopada), na spotkanie zaproszą nas między innymi Beethoven, Grieg i Mirzoyan. Utwory wspomnianych kompozytorów zaprezentuje Elbląska Orkiestra Kameralna. W roli solistki dyrektor EOK, Karolina Nowotczyńska, a za dyrygenckim pulpitem stanie Sergiej Smbatyan – mistrz batuty rodem z Armenii. Koncert 14 listopada w ZPSM. Wysłuchamy m.in. „Suity w dawnym stylu "Z czasów Holberga" op. 40” – utworu skomponowanego na cześć Ludwiga Holberga – skandynawskiego pisarza, eseisty, filozofa i autora sztuk teatralnych. Nad całością koncertu będzie czuwał Sergiej Smbatyan – absolwent m.in. londyńskiej Roayl Academy, mający w dorobku występy z Filharmonią Drezdeńską, Orkiestrą Radia Czeskiego w Pradze czy Orkiestrą Symfoniczną w Tampere. Koncert rozpocznie się o 18:00, w rygorze sanitarnym.

Również w niedzielę (14 listopada), po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powraca Europejski Dzień Kina Artystycznego (EDKA). Celem tego wydarzenia jest prezentacja oraz promocja filmów zrealizowanych lub wyprodukowanych w Europie. Kino Światowid również przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia Kina Artystycznego. Tego dnia wyświetlimy film nagrodzony nagrodą publiczności na festiwalu Transatlantyk Festival Poznań. O 17:30 rozpoczną się „Poufne lekcje perskiego”.

