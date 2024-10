Nareszcie weekend: wystawy, taniec, warsztaty i bieganie

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. Do dzieła!

W piątek, 4 października odbędzie się wernisaż wystawy „Zespół artystyczny” - w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha 3-7 o godz. 17. To kolejna w historii szkoły wystawa związanych ze środowiskiem Liceum Sztuk Plastycznych artystów, prezentuje aktualny dorobek twórczy Romy Jaruszewskiej, Janusza Kozaka, Małgorzaty Kusyk, Alicji Kwiatkowskiej, Tomasza Misiuka, Mariusza Owczarka, Katarzyny Swoińskiej, Moniki Walas.

O godz. 18 w filii bibliotecznej nr 5 Kostka na osiedlu Zawada odbędzie się wernisaż wystawy prac Lucyny Niepokorowicz pt. „W kolorze i odcieniach szarości” namalowanych farbami akwarelowymi. Wstęp wolny.

Sobotni poranek (5 października) to tradycyjnie Parkrun w parku Modrzewie. Można iść, można biec, a w tę konkretną sobotę można pomóc pobić rekord frekwencji. Start o 9!.

O godz. 10 w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej odbędą się rodzinne, ekologiczne warsztaty organizowane we współpracy z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Tematem przewodnim będą owady zapylające.

O godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233 ruszy kolejny Bieg na sześć łap. Limit zapisów wynosi 30 osób.

Również o godz. 11 miłośnicy polskiej kultury tanecznej z całego kraju spotkają się Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich "O Bursztynowe Korale".

Przestarzały komputer, zepsuta pralka, uszkodzony toster albo przypalona lokówka? Lista elektrośmieci, które już 5 października będzie można oddać w Elblągu jest naprawdę długa. Samochód na zużyty sprzęt będzie czekać na Placu Jagiellończyka. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

Biblioteka Elbląska włączyła się do tegorocznej edycji „Weekendu seniora z kulturą”. W sobotę, 5 października zaprasza seniorów do zwiedzania Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy Elkamera w promocyjnej cenie 5 zł oraz do udziału w międzypokoleniowych rozgrywkach gier planszowych w filii Kostka.

Dodajmy, że w ten weekend miłośnicy ptaków, przyrody, lasu i aktywnego spędzania czasu na łonie natury czeka czternasta edycja Ptasiego Pikniku. Szczegóły tutaj.

W niedzielę, 6 października, o godz. 17 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spektakl teatralny pt. „Od ucha do ucha” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek skierowany do najmłodszych widzów tj. dzieci od 1. roku życia wraz z rodzicami. Przedstawienie mieści się w nurcie teatru inicjacyjnego, wprowadzając maluchy w niezwykły świat sztuki teatralnej. Obowiązują zapisy.

W niedzielę odbędzie się jeszcze piknik historyczny na zielonym terenie przy pasłęckim zamku. Będzie można grać, strzelać, tworzyć, zwiedzać, będzie też bursztynowy ogień. Więcej tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!