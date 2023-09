Nareszcie weekend: zakończenie Święta Muzyki, egzotyczne zwierzęta i kino samochodowe

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Na początek nowego roku szkolnego, Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, którego w Elblągu jeszcze nie było. Jeszcze dziś (1 września) o godz. 19 wystąpi Benissimo Mandolin.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza jutro (2 września) na wydarzenie towarzyszące wystawie „meandry” – wycieczkę kajakową z Anitą Wasik.- Przepłyniemy pod mostem zwodzonym oraz mostem Prymasa Wyszyńskiego. Będziemy płynąć wzdłuż bulwarów i Wyspy Spichrzów. Gdzie dalej poniesie nas wiatr – zobaczymy na miejscu! - zapraszają organizatorzy.

7-letnia Wiktoria z Elbląga zmaga się z rzadką chorobą krwi. Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol Elbląg i stowarzyszenie Fabryka Dobra organizują dla dziewczynki piłkarski turniej charytatywny - Studzienna Cup - już w tę sobotę.

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na długo wyczekiwane kino samochodowe! Jeszcze w sobotę o godz. 20 na placu Jagiellończyka odbędzie się pokaz duńskiego thrillera "Goście", który widzowie oglądać będą z wnętrza własnego auta. Dźwięk filmu wyregulują natomiast w swoich odbiornikach radiowych.

Kulturalny Kiosk zaprasza również w sobotę na wystawę Pauliny Wiewióry oraz strefę muzyczną z Secret Society. W trakcie chillowania na kocyku przy hipnotyzujących dźwiękach będziecie mogli wziąć udział w małym plenerze rysunkowo/malarskim.

Z przyjemnością informujemy o nadchodzącym wydarzeniu - Targach Egzotycznych Zwierząt, które odbędą się już w niedzielę (3 września) w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej. To unikalna okazja, by zgłębić tajemnice świata egzotycznych stworzeń i roślin.

Również w niedzielę na kadyńskim hipodromie odbędą się II Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody.

Dwa koncerty jazzowe wieńczą tegoroczne działania Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? w ramach EŚM2023. Jeszcze w niedzielę nad rzeką posłuchamy grup Dead Vistula i Sławek Pezda Quartet.

