Nie milkną echa sprawy Tarnopola

Tarnopol od 2017 r. ma w Elblągu swoje rondo, u zbiegu ul. Konopnickiej i Niepodległości (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Radni nie uwzględnili dwóch petycji mieszkańców, by zawiesić współpracę z miastem partnerskim Tarnopol i zmienić nazwę ronda Tarnopol na rondo Ofiar Wołynia. Powołali za to zespół, który do września ma... przygotować wspólne stanowisko elbląskiego samorządu do władz Tarnopola.

Nie milkną echa sprawy, która swój początek ma w marcu tego roku. Wówczas Rada Miejska Tarnopola, partnerskiego miasta Elbląga na Ukrainie, nadała miejscowemu stadionowi imię Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków w Małopolsce Wschodniej. Decyzja wywołała ogromne kontrowersje nie tylko w Polsce. Prezydent Elbląga i przewodniczący Rady Miejskiej wysłali list do władz Tarnopola, wyrażając „zaniepokojenie” i pisząc, że „decyzja władz Tarnopola, daleka jest od założeń, które były bliskie w naszych 29-letnich partnerskich kontaktach. Powoduje bolesny dyskomfort w relacjach, jak też staje się uciążliwa dla mających ukraińskie pochodzenie mieszkańców Elbląga, którzy pozytywnie wpisują się w naszą wielokulturowość”. W odpowiedzi mer Tarnopola Serhij Nadal odpisał do prezydenta Elbląga m.in.: „Mam nadzieję, że Pana mądrość nie pozwoli politykom zniszczyć tego, co zostało zbudowane, i pozwoli nam dalej wzmacniać nasze relacje”. Sprawy w swoje ręce wzięli mieszkańcy Elbląga, składając do władz miasta dwie petycje – w sprawie zawieszenia współpracy z Tarnopolem i zmiany nazwy ronda Tarnopol (mieści się przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Niepodległości) na Ofiar Wołynia. Pod tym ostatnim wnioskiem podpisało się ponad 200 osób. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni musieli rozpatrzyć obie petycje (są na to trzy miesiące od ich złożenia). Po długiej dyskusji, w których część radnych (m.in. opozycji domagała się oficjalnego zerwania lub przynajmniej zawieszenia współpracy z Tarnopolem na rok), większość podjęła decyzję, by obie petycje mieszkańców odrzucić. Za odrzuceniem petycji w sprawie zawieszenia współpracy było 13 radnych (Andrzej Tomczyński, Antoni Czyżyk, Cezary Balbuza, Irena Sokołowska, Juliusz Dziewałtowski-Gitnowt, Krzysztof Konert, Małgorzata Adamowicz, Marek Burkhardt, Marek Kamm, Monika Dwojakowska, Paweł Fedorczyk, Robert Turlej, Wojciech Karpiński), 11 było przeciw (Adam Matwiejczuk, Bogusław Tołwiński, Halina Sałata, Janusz Hajdukowski, Jolanta Janowska, Jolanta Lisewska, Marek Osik, Marek Pruszak, Paweł Kowszyński, Piotr Opaczewski, Rafał Traks), jedna osoba (Krystyna Urbaniak) wstrzymała się od głosu. Wynik głosowania za odrzuceniem petycji w sprawie zmiany nazwy ronda Tarnopol na Ofiar Wołynia wyglądał podobnie (14 za odrzuceniem, 8 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu). Jednocześnie radni powołali zespół (19 osób za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się), który do września ma wypracować wspólne stanowisko władz Elbląga w sprawie współpracy z Tarnopolem. Do tego czasu prezydent postanowił ograniczyć współpracę z ukraińskim miastem. „Powyższe decyzje uznać należy za w pełni uzasadnione i na chwilę obecną adekwatne do zaistniałej sytuacji, dające jednocześnie możliwość prowadzenia rozmów pozwalających na wzięcie pod uwagę szerszego kontekstu sprawy przy podejmowaniu dalszych kroków dotyczących współpracy z Tarnopolem szukając jednocześnie rozwiązań problemów w obszarze tożsamościowym na drodze dialogu” - napisali radni w uzasadnieniu uchwały o odrzuceniu petycji mieszkańców.

RG