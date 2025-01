Nowe kino już otwarte

Kino w Młynarach ma 75-letnią tradycję i ... niemal dwie dekady przerwy w seansach. Niedawno przeszło gruntowny remont i sala na 160 miejsce czeka już na widzów. W sobotę (11 stycznia) odbyło się jego oficjalne otwarcie. Zdjęcia.

Od restauracji do Zenitu

Kino w Młynarach rozpoczęło działalność w 1950 r. Na ten cel wyremontowano budynek przy ul. Dworcowej 10 z końca XIX wieku. W okresie międzywojennym mieścił się tam zajazd z restauracją i była sala ze sceną, na której odbywały się świąteczne zabawy. Po remoncie powstała w nim sala kinowa oraz świetlica. Pierwszym kierownikiem kina został Tadeusz Balicki. Filmy wyświetlane były dwa razy w tygodniu. W sali kinowej odbywały się spotkania i prelekcje, uroczyste akademie.

W 1957 r. Centralny Zarząd Kin w Warszawie zezwolił na codzienną projekcję filmów. Gruntowny remont budynku pozwolił na przygotowanie nowej sali kinowej z 243 miejscami. Przygotowano kasę i poczekalnię z bufetem. Zainstalowano aparaturę projekcyjną w specjalnie przygotowanym na ten cel zapleczu. Po kapitalnym remoncie kino oddano do użytku 1 maja 1963 r. Wówczas otrzymało nazwę „Zenit”.

Od 1 września 1963 r. kierownikiem kina został Placyd Daszkiewicz. Kino zatrudniało dwóch kinooperatorów, bileterkę, sprzątaczkę i palacza c.o. Rocznie odbywało się około 440 projekcji filmowych, które miały około 21 tys. widzów. 26 kwietnia 1984 r. kierownikiem kina oraz kinooperatorem został Andrzej Daszkiewicz. W 1985 r. kino otrzymało nową aparaturę projekcyjną. W pomieszczeniach kina urządzono galerię. W 1990 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Gdańsku planowało zlikwidować kino „Zenit” w Młynarach. Wówczas władze miasta podjęły decyzję włączenia kina w skład Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

1200 km, by zagrać „Titanica”

Niestety kino nie sprostało wymogom zmieniającego się rynku i technologii.

- Kino wyświetlało filmy na taśmie szerokości 35 mm, na starych projektorach z 1962 roku. Były one moimi rówieśnikami. Staraliśmy się, żeby to kino funkcjonowało jak najdłużej. Jednak zmieniały się nośniki filmów i tych na taśmę 35 mm było coraz mniej. Dopóki w elbląskim Kinie Światowid projektory były kompatybilne z naszymi, to żeby dorównać i spełnić oczekiwania mieszkańców wymyśliliśmy manewr, który nazwaliśmy „pętlowaniem filmu”. A mianowicie: w Światowidzie o godz. 18 zaczynali grać film, my zaczynaliśmy ten sam film grać o 20. Rolki, które zeszły tam z projektorów, z odpowiednim wyprzedzeniem zabieraliśmy, oczywiście za zgodą dystrybutora filmu. Jechało się po nie z Młynar samochodem. Hitem w tamtych latach był „Titanic”, i żeby zagrać go w czasie premierowym w kinie w Młynarach na dwóch seansach, to trzy samochody na trasie Elbląg-Młynary zrobiły prawie 1200 km – wspomina Ryszard Zając, który w latach 1988-2010, czyli przez ponad dwie dekady, był dyrektorem Ośrodka Kultury w Młynarach.

„Nie samym chlebem człowiek żyje”

To już historia. Otwarte w sobotę (11 stycznia) po remoncie kino burmistrz Młynar nazywa skokiem w dwudziesty pierwszy wiek. – Nie samym chlebem człowiek żyje. Inwestycje w kulturę są równie ważne, jak te w infrastrukturę. One otwierają nowe horyzonty, dają wrażenia, emocje, wspomnienia – mówi Renata Bednarczyk, burmistrz Młynar.

Inwestycja kosztowała 6,6 mln zł. – To nie tylko sala kinowa, ale też remont innych pomieszczeń ośrodka kultury, ponad milion złotych to koszt odnowy stadionu miejskiego. Bo ta inwestycja to też budowa nowego boiska i remontu starego. Nasz klub Syrena Młynary od wiosny rozpocznie na nim rozgrywki. Po modernizacji stacji uzdatniania wody jest to największa inwestycja w gminie Młynary – dodaje Renata Bednarczyk.

Sala kina Zenit pomieści teraz 160 widzów.

- Będą się tutaj także odbywały koncerty i występy. W kinie planujemy repertuar komercyjny, bo takie są potrzeby. Zależy nam jednak też na tym, żeby szeroko ruszyć z edukacją filmową i współpracować w tym zakresie z placówkami oświatowymi, nie tylko naszymi, ale także z okolicznych gmin. Kiedy pierwszy seans? Styczeń to będą jeszcze kolejne wydarzenia skierowane do mieszkańców, na których zaprezentują się nasi lokalni artyści. Tutaj odbędzie się także gminny finał WOŚP. Dzień Kobiet to będzie dobry moment, aby zaprosić widzów na pierwszy seans – mówi dyrektor OK w Młynarach.

Tego, ile będzie kosztował bilet na komercyjny seans w kinie Zenit, jeszcze nie wiadomo. Na tę inwestycję gmina otrzymała w 2022 roku rządowe dofinansowanie z funduszu Polski Ład (6 mln zł).

Przy pisaniu artykułu wykorzystałam materiały Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.