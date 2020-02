Nowe tramwaje wyjadą już w poniedziałek

Elbląski samorząd zakupił siedem tramwajów, w tym pięć nowych. 10 lutego część z nich wyjedzie na tory. - Ze względu na konieczność prowadzenia dalszych szkoleń motorniczych od najbliższego poniedziałku do dyspozycji pasażerów zostaną oddane trzy z czterech wagonów, które zgodnie z założeniami początkowo pojawią się na liniach nr 1 i 4. Docelowo, jeżeli pozwolą na to warunki techniczne, nowoczesne wagony będą obsługiwać pasażerów m.in. na liniach nr 1, 2 i 4 - wyjaśnia Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta miasta.Zobacz, jak wyglądają nowe tramwaje.

- Mowa o wagonach Moderus Beta MF 09 AC które elbląski samorząd zakupił dzięki pozyskaniu środków unijnych [koszt zakupu nowych tramwajów wyniósł nieco ponad 13,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 8,3 mln zł - red.]. Cztery fabrycznie nowe wagony tramwajowe przechodzą ostatnie odbiory techniczne. Piąty nowoczesny tramwaj gotowy będzie w przyszłym roku - informuje Joanna Urbaniak. - Nowe wagony są częściowo niskopodłogowe: niska podłoga znajduje się w środkowej części tramwaju i stanowi ponad 40 proc. powierzchni podłogowej w stosunku do udziału powierzchni podłogi dla osób stojących. Człon niskopodłogowy tramwaju ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pojazdu przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz poruszającym się z wózkami. Tramwaje te w części środkowej posiadają także rozkładaną rampę oraz specjalny przycisk, dzięki któremu można zasygnalizować motorniczemu np. potrzebę rozłożenia rampy i udzielenia pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu. Warto również wspomnieć, że drzwi tramwaju - tak jak w innych elbląskich wagonach - otwierane są na przystankach za pomocą przycisków umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz wagonu. Po około pięciu sekundach od momentu otwarcia drzwi będą samoczynnie się zamykały. Wyjątkiem od tej reguły będzie aktywowanie przycisku dla osób niepełnosprawnych w środkowej części wagonu – w takim przypadku drzwi będzie mógł zamknąć jedynie motorniczy - opowiada rzeczniczka prezydenta miasta.

Jak dodaje pasażerowie mają czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie dzięki większej ilości miejsc siedzących (jest ich 26, w tramwaju podobnej wielkości, tyle że starszym, znajduje się 16) oraz cichszej pracy nowoczesnego układu napędowego wraz z systemem piasecznic wspomagających eliminacje poślizgów.

- Wagony posiadają system EKM wraz z dwufunkcyjnymi kasownikami, obsługiwanymi za pomocą ekranu dotykowego, głosowymi zapowiedziami przystanków, nowoczesne i czytelne tablice elektroniczne oraz gniazda usb, umożliwiające podładowanie urządzeń mobilnych - wylicza Joanna Urbaniak. - Rozbudowany system monitoringu wizyjnego z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo pasażerów. Serdecznie zapraszamy do testowania nowego nabytku Tramwajów Elbląskich.

Oprócz zakupu taboru na terenie zajezdni budowana jest hala, a w obrębie Placu Dworcowego węzeł przesiadkowy. Zadania realizowane są w ramach Projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”. Łączny koszt inwestycji w infrastrukturę tramwajową wynosi około 26 mln zł.