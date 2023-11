O turystyce wokół przekopu

O inwestycjach, które prowadzi aktualnie Urząd Morski w Gdyni w portach nad Zalewem Wiślanym, dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej 15 listopada w Elblągu przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapitan Jacek Kościuch zapowiedział m. in., że w porcie Nowy Świat zmienią się godziny śluzowania. – Będą one częstsze – mówił kpt. Kościuch. Poinformował również, że unieważniono przetarg na pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. Zdjęcia.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele nadzalewowych samorządów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz żeglarze, podzielono na dwie części. W pierwszej kapitan Jacek Kościuch z Urzędu Morskiego w Gdyni zaprezentował realizowane obecnie oraz planowane inwestycje w portach nad Zalewem Wiślanym, które w kontekście budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, mają przyczynić się do rozwoju turystyki na tym akwenie.

- Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską przebiega bez zakłóceń, w takim formacie, w jakim została zaplanowana. Pierwszy etap budowy przekopu został zakończony. Etap drugi, czyli obudowa brzegu rzeki Elbląg, jest w trakcie realizacji. Nadal trwają nadal prace wykończeniowe przy moście w Nowakowie. Około 20 grudnia br. roku nastąpi finalizacja tej inwestycji. Pogłębiony i oznakowany (17 zwojów świetlnych) został tor na Zalewie Wiślanym. Pogłębiono go na pięć metrów z plusem. Czwarty etap tej inwestycji to pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. Jeden przetarg już ogłoszono, jednak w związku z tym, że złożone oferty były wyższe, niż planowany koszt wydatków na ten cel, przetarg został unieważniony. Ogłoszony zostanie kolejny – mówił kpt. Kościuch.

Nie ukończono jeszcze remontu portu we Fromborku. - Nabrzeża już zostały przebudowane, do wykończenia pozostały nawierzchnie nabrzeży - od oczepów betonowych na zewnątrz. Firma, która miała to robić, wycofała się ze względu na bardzo grząskie grunty. Nie spodziewała się takich warunków. Obecnie jest nowy wykonawca i podejmuje się on tego zadania. W przyszłym sezonie cały port we Fromborku będzie otwarty, z nabrzeżami włącznie – mówił kpt. Kościuch.

Urząd Morski w Gdyni prowadzi obecnie przebudowę portu rybackiego w Nowej Pasłęce, w Krynicy Morskiej rozbudowę pirsu w porcie rybackim. W planach jest budowa falochronów w Nowej Karczmie (Piaski). - Jest tu już wydane pozwolenie wodno-prawne. W dalszej perspektywie mamy rozbudowę przystani Kąty Rybackie II, czyli od głównej przystani w stronę zachodnią. Do tego dochodzi plan przebudowy przystani w Suchaczu, czyli rozbudowa mariny i przebudowa przystani w Kamienicy Elbląskiej – mówił kpt. Kościuch.

Przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni zapowiedział także zmianę godzin śluzowania w porcie Nowy Świat. Obecnie wejścia do śluzy z Zatoki Gdańskiej to: od 8.30 do 9.30 oraz od 13.30 do 14.30. Wejścia do śluzy z Zalewu Wiślanego: od 11 do 12 oraz od 16 do 17. Mają być one "o wiele częstsze".

Druga część spotkania była poświęcona na dyskusję. Głos zabrał między innymi Tomasz Siekierko z Tolkmicka, który prowadzi firmę czarterującą jachty na Zalewie Wiślanym. Jak mówił, na turystykę na Zalewie Wiślanym patrzy okiem przedsiębiorcy. – Nowe godziny wyjścia na Zatokę Gdańską z portu Nowy Świat to dobra wiadomość, szczególnie dla czarterujących jachty żeglarzy. Cieszę się, że na Zalewie Wiślanym będzie stacjonowała pogłębiarka, by pogłębić tory wodne podejść. Podejście do portu w Tolkmicku jest bardzo zamulone, ciut większe jachty mają problem z wejściem do niego – mówił Tomasz Siekierko.

- Tor podejściowy do Tolkmicka to 40 m szerokości i 2 m głębokości. Jest on teraz zamulony, ale w przyszłym sezonie się to zmieni - odpowiedział kpt. Kościuch.

W dyskusji poruszano także tematy warunków socjalnych w marinach nad Zalewem Wiślanym, ilości miejsc postojowych w portach i cenach za nie.