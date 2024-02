Obwodnica otwarta, rolnicy rozjechali się do domów

Dobiegł końca 24-godzinny protest rolników w Elblągu, służby pracują nad przywróceniem normalnej organizacji ruchu. Dodajmy od razu, że do 10 marca trwają protesty na "siódemce" na wysokości Kmiecina.

Nasze relacje z protestu są tutaj i pod tym linkiem.

Jak informuje nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, całodobowy protest w Elblągu przebiegł bez żadnych incydentów.

- Została już otwarta obwodnica, objazd nadal organizowany jest dla jadących na Marzęcino i Bielnik na węźle zachód obwodnicy w związku z blokadą w Kmiecinie (o niej dalej – red.). Już nie puszcza się ruchu z siódemki przez miasto - mówi policjant.

Uczestnicy strajku po godz. 9 zaczęli oddalać się z miejsca blokady.

- Blokada dobiegła końca, przeżycia ostatnich 24 godzin są bardzo pozytywne - mówi Damian Murawiec, organizator protestu w Elblągu. - Udało nam się zjednoczyć nie tylko rolników, pszczelarzy, myśliwych, firmy transportowe, ale też mieszkańców Elbląga, którzy wieczorem dołączyli do nas autami osobowymi. Pod kątem zjednoczenia społeczeństwa oceniam ten czas na plus, ale wciąż nie ma reakcji rządu na nasze działania. My nie chcemy, żeby ministrowie jeździli po całym kraju do protestujących, niech oni się skupią na pracy i konkretnych rozwiązaniach – zaznacza rolnik. Dodaje, że najważniejszą obecnie kwestią ze strony protestujących jest blokada granicy z Ukrainą. - Będziemy jako rolnicy z całego kraju jeździć na dyżury, bo tych protestów i działań jest tam bardzo dużo, trzeba wiele zaangażowania – przyznaje. - Jednym z kolejnych kroków będzie prawdopodobnie blokada Warszawy przez rolników z całej Polski – zaznacza jeszcze nasz rozmówca. W tej kwestii nie ma jednak zaplanowanej daty ani innych konkretów.

Ostrzejszą, a może raczej bardziej długotrwałą formę przybiera protest rolników na S7 koło Nowego Dworu Gdańskiego. Tam, konkretnie na wysokości Kmiecina, z utrudnieniami kierowcy muszą liczyć się do 10 marca.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim tak informuje o utrudnieniach:

Apelujemy do kierowców i podróżnych o cierpliwość i stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Policjanci dbają o bezpieczeństwo kierowców, podróżnych oraz mieszkańców. Pracują nad płynnością ruchu, oraz wyznaczają objazdy.

21 lutego do 10 marca od 8 - 17 - zablokowanie trasy S-7 przy wiadukcie w miejscowości Kmiecin oraz zablokowanie drogi technicznej nr P-25 (droga Kmiecin-Rakowe Pole- równoległa do S-7).

Zaplanowane objazdy, na których policjanci kierują ruchem:

1. Węzeł drogi S7 Żuławy Wschód

2. Rondo Rychnowo Żuławskie na DK 55

3. Rondo Kłonieckiego Nowy Dwór Gdański

4. Skrzyżowanie Warszawska Starocińska Nowy Dwór Gdański

5. Miejscowość Marzęcino skrzyżowanie ul. Główna – Wałowa

6. Miejscowość Kępki most nad Nogatem

7. Kazimierzowo