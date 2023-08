Oddanie hołdu weteranom wojny polsko-bolszewickiej

Oddajmy hołd weteranom wojny polsko-bolszewickiej, którzy po 1945 roku byli związani z Elblągiem. Na cmentarzu Agrykola i Dębicy znajdują się Ich groby.

Termin: 10 sierpnia (czwartek) godz. 11

Miejsce: Krzyż Katyński, cmentarz Agrykola

Program:

Rozpoczęcie spotkania informacją o „elbląskich” weteranach wojny polsko-bolszewickiej

Prezentacja zdjęć i dokumentów archiwalnych

Przejście do grobów trzech weteranów. Oddanie hołdu i zapalenie zniczy

Zakończenie uroczystości

Oddamy hołd następującym weteranom pochowanym na cmentarzu Agrykola

Płk Bronisław Jan Schlichtinger

walczył w wojnie polsko-bolszewickiej na przyczółku mostowym pod Włodawą, pod osłoną nocy rozbił placówkę bolszewicką. Zdobył dwa karabiny maszynowe i wziął do niewoli kilkunastu jeńców. Został odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari i dostał awans na podporucznika. Do 19 lat brakowało mu 22 dni. Ppor Białkowski 31 VIII 1920 roku napisał:

„Jest to szalenie zdolny podoficer. Daje sobie radę w najtrudniejszej sytuacji. Cechuje go szybka decyzja, odwaga i zimna krew. Zasługuje na odznaczenie go Krzyżem VM”

Potem był jeszcze jeden VM oraz cztery Krzyże Walecznych.

Płk Stanisław Rosnowski

Odznaczony Virtuti Militari. Cytat z opisu czynu zasługującego na VM.

„Otoczony ze wszystkich stron przez konną armię [Siemiona] Budionnego, nie mając łączności z żadnym z własnych oddziałów trwa na posterunku, stawiając czoła przeważającym siłom nieprzyjacielskim, nie zadowala się li tylko odpieraniem wroga, lecz organizując szczęśliwe przeciwataki zadaje nieprzyjacielowi ciężkie straty”. „Wykazał męstwo, odwagę, zimną krew, wielką ofiarność, głęboką wiedzę fachową”.

Feliks Kamiński

urodzony 1898 roku. Brał udział w wojnach 1918 rok -1921 roku. W 1920 roku bronił Warszawy przed bolszewikami. W latach 1940-1942 był więźniem NKWD. W 1944 roku walczył pod Monte Cassino.