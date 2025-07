Osiemnastka będzie jeździć częściej?

- Autobus linii nr 18, dowożący pasażerów do ogrodów działkowych na Bielach jest za mały i jeździ za rzadko – pisze w swojej interpelacji do prezydenta Elbląga radna Elżbieta Banasiewicz. Czy coś się w tej sytuacji zmieni?

Radna zwróciła się do prezydenta w sprawie linii nr 18, jak twierdzi, po sygnałach od działkowców. Szczególnie emerytów, którzy zgłaszali jej problem ze zbyt małą liczbą miejsc w autobusie i za małą częstotliwością kursów.

- Linia nr 18 zgodnie z zawartą z przewoźnikiem umową obsługiwana jest przez autobus o nominalnej pojemności 63 miejsc, z czego 24 to miejsca siedzące. Planując obsadę taborową Zarząd Komunikacji Miejskiej kierował się badaniami napełnienia, które wskazują, że z linii tej w aspekcie napełnienia autobusu nie korzysta więcej niż 45 osób. Mimo to ZKM sprawdzi wraz z przewoźnikiem możliwość wprowadzenia na tej linii większego autobusu w okresie wakacyjnym – pisze w odpowiedzi prezydent Elbląga Michał Missan.

Jak wyjaśnia, częstotliwość kursowania linii nr 18 – obecnie 60 minut – wynika bezpośrednio ze zmian wprowadzonych na wniosek działkowców. Dotyczą m.in. kursowania autobusu od osiedla Zawada, a nie Nad Jarem.

- Zgodnie z pierwotnym założeniem linia nr 18 miała zaczynać i kończyć kursy na pętli Ogólna. Takie rozwiązanie, choć wymagało przesiadki, pozwalało utrzymać częstotliwość kursowania na poziomie ok. 30 minut. Należy podkreślić, że z pętli przy alei Odrodzenia w kierunku ulicy Ogólnej kursują obecnie linie nr 13 i nr 17, które łącznie dają około 70 odjazdów w ciągu całego dnia, co umożliwiało ewentualną przesiadkę – wyjaśnia Michał Missan. - Grupa działkowców reprezentowana przez Zarząd Ogrodów Działkowych poprosiła jednak o zapewnienie bezpośredniego połączenia z Zawady, co zostało zrealizowane, ale spowodowało obniżenie częstotliwości kursowania autobusów. Zarząd Komunikacji Miejskiej w porozumieniu z przewoźnikiem w najbliższym czasie przeanalizuje możliwość zwiększenia częstotliwości kursów linii nr 18 w okresie wiosenno-letnim poprzez skrócenie czasu postoju na końcowych przystankach – odpowiada prezydent.