Perłowy złaz harcerzy

Uroczysty apel harcerski, który odbył się w czwartek (10 sierpnia) przed elbląską katedrą, rozpoczął trzydziesty, jubileuszowy Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP. Uczestniczyło w nim około 250 osób. Zdjęcia.

Każdego roku złaz odbywa się w innym mieście w Polsce. Tym razem jego uczestnicy spotkali się w Elblągu. - Jest to zlot harcerzy - seniorów, którzy raz do roku chcą się spotkać wspólnie, przeżyć jakąś przygodę. W tym roku okazja jest niesamowita, bo mamy 50-lecie Operacji 1001 Frombork. W czwartek harcerze zostali zakwaterowani w Elblągu, zwiedzają miasto. W sobotę (12 sierpnia) przyjadą na uroczystości do Fromborka – mówi harcmistrz Maciej Micielski, jeden z współorganizatorów złazu.

Zlot rozpoczął się uroczystym apelem harcerskim na placu prze elbląską katedrą. Uczestniczyło w nim około 250 osób. - Każda harcerska inicjatywa kończy się i zaczyna uroczystym apelem. Drużyny składają meldunki, podają liczebność. Jest to element integracji. Gościmy instruktorów z niemal z trzydziestu różnych miast Polski. Są to prawie wszystkie chorągwie harcerskie z kraju. Zapraszamy mieszkańców i turystów w sobotę do Fromborka. Główne uroczystości rozpoczynają się o godz. 11 apelem harcerskim, o godz. 11.30 zaplanowano otwarcie Placu Górników po remoncie, potem będzie koncert, a o godz. 18 masz św. w katedrze - mówi phm. Radosław Potrac, komendant złazu.

Program wydarzenia

11 sierpnia

Od godz. 11:00 - otwarcie recepcji Zlotu, zakwaterowanie uczestników, spotkania i spacery po Fromborku

12 sierpnia

10:00 – 13:00 - uroczystości na Bulwarze Harcerskim we Fromborku -

Uroczysty apel z udziałem Gości i przedstawicieli Władz regionu,

- otwarcie Bulwaru,

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika,

- pamiątkowe zdjęcie uczestników

14:30 – 16:30 – konferencja: historia Operacji Frombork 1001

16:30 – 19:00 - koncerty i występy artystyczne, pokaz lotniczy

19:00 - ognisko z kolacją

13 sierpnia

- apel kończący

- msza i koncert organowy