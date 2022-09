Pijarzy przejmą sportową halę

Halę sportową w miasteczku szkolnym przy ul. Saperów ma przejąć od miasta Zespół Szkół Zakonu Pijarów, który obok ma swoją siedzibę. Zgodę na bezprzetargową sprzedaż hali i oddanie działki w użytkowanie wieczyste pijarom wyrazili radni na czwartkowej sesji. Cenę ustalą rzeczoznawcy.

Hala sportowa przy ul. Saperów była częścią wojskowych koszar przy ul. Saperów, następnie przez lata służyła uczniom miasteczka szkolnego, które powstało tu w latach 90. Zarządzał nią najpierw Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a następnie Zespół Szkół i Placówek Sportowych - W ostatnim czasie głównym użytkownikiem hali jest Zespół Szkół Zakonu Pijarów – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Polska Prowincja Zakonu Pijarów, która zarządza sąsiadującą z halą szkołą, wystąpiła do samorządu z wnioskiem o przejęcie prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni ponad 2,7 tys. m kw. i kupno hali o pow. 1,1 tys. m kw. Ma się to odbyć w trybie bezprzetargowym, na co zgodę musiała wyrazić Rada Miejska. W głosowaniu, które odbyło się na ostatniej czwartkowej sesji 23 radnych poparło ten pomysł, od głosu wstrzymał się Andrzej Tomczyński.

W uchwale władze miasta powołują się na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, która pozwala na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

„Zgodnie ze statutem Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Mikołaja w Elblągu stanowi szkołę publiczną, która realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie Prawo oświatowe. Prowadzenie Zespołu Szkół jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i nie stanowi działalności gospodarczej” - czytamy w uzasadnieniu uchwały. - „Mając na uwadze powyższe, zachodzą przesłanki do oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, w równoczesnym przeniesieniem prawa własności budynku posadowionego na nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały”.