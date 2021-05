Plac budowy pod przedszkole przekazany

W środę (5.05) miasto przekazało firmie Ekoinbud z Gdańska plac budowy przy ul. Mielczarskiego, na którym powstanie nowe przedszkole. Obiekt ma być gotowy w listopadzie br. Zobacz jak obecnie wygląda przedszkole.

- Proces inwestycyjny przebiega bez zakłóceń, mamy już wszystkie pozwolenia. W maju rozpocznie się rozbiórka starego budynku przedszkola. Będziemy musieli zachować ostrożność przy niej, ponieważ jest tutaj trochę azbestu. Liczymy, że w czerwcu rozpoczną się już prace przy stawianiu nowego obiektu - mówi Tomasz Balcerowski prezes firmy Ekoinbud.

Jak zapowiada Tomasz Balcerowicz, nowe przedszkole zostanie zbudowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii. - Będzie to obiekt energooszczędny i ekologiczny, wpisuje się on w tzw. zielony ład. Prace budowlane, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz podłączenie do wszystkich instalacji mają być wykonane do listopada br. - mówi prezes Ekoinbudu.

Nowe przedszkole będzie kosztowało niecałe 10 mln zł, z czego 5,9 mln władze Elbląga pozyskały z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1,6 mln zł z programu Maluch. - Będzie tutaj 6 oddziałów przedszkolnych oraz i 3 oddziały żłobkowe. Stary budynek przedszkola dzieci opuściły już około miesiąc temu. Życzę firmie, aby bez specjalnych problemów, bo przecież na budowie zawsze się coś tam może zdarzyć, zrealizowała zadanie - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Przedszkole przy ul. Mielczarskiego ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka, za jego zagospodarowanie też będzie odpowiedzialny wykonawca.

- Będą sale gimnastyczne, kuchnia, pomieszczenia biurowe oraz oczywiście pomieszczenia oddziałów przedszkolnych. Wszystko wybudowane zostanie zgodnie z technologią ekologiczną, opartą na prefabrykowanym, modułowym szkielecie drewnianym. Te elementy powstają w zakładzie produkcyjnym, potem zostaną zamocowane na gotową, wylaną płytę fundamentową. Następnie rozpoczną się prace elewacyjne i dachowe. Ciekawostką jest to, że ściany tego budynku będą oddychały, mają specjalną membranę, która wpuszcza albo wypuszcza powietrze, dzięki temu w przedszkolu będzie ekologiczny mikroklimat - wyjaśnia Tomasz Balcerowski.