Pobiegnij, pomaszeruj i pomóż pacjentom hospicjum

- Jestem tutaj szczęśliwa i mam bardzo dobrą opiekę. Proszę o przekazanie tego przesłania dalej - mówi pani Maria, jedna z pacjentek Hospicjum Elbląskiego. Rocznie z pomocy hospicyjnej korzysta tutaj 800 pacjentów. Finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające i aby móc utrzymać tę pomoc na odpowiednim poziomie koniecznie są kwesty i różnego rodzaju akcje. Już 14 maja można będzie wziąć udział w Biegu bądź Marszu Nadziei, z którego wpisowe będzie przeznaczone na Hospicjum Elbląskie i w ten sposób pomóc jego pacjentom.

Pola Nadziei odbywają się od 2004 roku. Jak podkreśla dr Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego, akcja ma przede wszystkim „uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby ludzi chorych i cierpiących”. - Dodatkowym celem jest zbieranie funduszy na działalność hospicjum - mówi dr Pokropska.

Rocznie z opieki hospicyjnej korzysta tutaj ok. 800 osób. 71-letnia pani Maria choruje na nowotwór płuc. Pacjentką hospicjum jest od 4 miesięcy. - Żeby pomagać, to trzeba przecież mieć pieniądze. Należy wspierać hospicjum. Mam tutaj opiekę na bardzo wysokim poziomie: dobre jedzenie, jest porządek, jest rehabilitacja. Jest tutaj miło, przytulnie, otrzymuję każdą pomoc, o którą się zwrócę. Ta pomoc jest zawsze natychmiastowa. Jestem bardzo zadowolona - mówi pani Maria.

71-latka podkreśla, że w domu nie mogłaby otrzymywać tak fachowej pomocy. - Mąż również choruje na raka, nie może mi zapewnić opieki. Ja nie poruszam się samodzielnie. Tutaj mam rehabilitację, na wózek posadzą, jest trochę gimnastyki. Nie ma tak, że człowiek jest rzucony i leży. Jestem tutaj szczęśliwa. Proszę przekazać to przesłanie dalej i namawiam wszystkich do pomocy hospicjum. Jest tu jak w domu. Wierzę, że jest tu ze mną też moja córka Ania, która zmarła w grudniu tego roku. Mam piękną pamiątkę po niej, trzymam ją tuż przy łóżku. To włos Ani zatopiony w szklanym wisiorku - mówi pani Maria.

600 wolontariuszy

W tegorocznych Polach Nadziei uczestniczy ponad 600 wolontariuszy - To już dziewiętnasta edycja akcji. Kwesta była prowadzona w miniony weekend. W sobotę nasi wolontariusze stawili się w sklepach i na ulicach Elbląga, a w niedzielę w kościołach. Wielu mieszkańców z pewnością zauważyło wolontariuszy pod kościołami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Rogajnach, Gronowie Elbląskim, Zwierznie, Jeziorze, Jarnołtowie, Błudowie i Młynarach. Tak pięknie widzieć, jak młodzi i starsi ludzie łączą siły w imię szczytnej idei. Jesteśmy za tę kwestę ogromnie wdzięczni, jesteśmy w trakcie jej podsumowania, więc dziś jeszcze nie mogę podać kwoty - mówi Anna Podhorodecka, członkini Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego i koordynatorka akcji Pola Nadziei.

Jak podkreśla dr Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego, finansowanie opieki z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające w stosunku do potrzeb placówki. - Abyśmy zapewnili wysoką jakość opieki, to musimy organizować takie akcje, jak Pola Nadziei. W zeszłym roku zebraliśmy 80 tys. zł., które przeznaczyliśmy głównie na wymianę sprzętu. Hospicjum funkcjonuje już 30 lat, sprzęt jest ciągle uzupełniany, wymieniany. Pieniądze ze zbiórki 1 procenta przeznaczyliśmy m. in. na rozbudowę hospicjum i wybudowanie oddziału pobytu dziennego - mówi dr Wiesława Pokropska.

Hospicjum planuje rozwinąć pobyty dzienne w placówce. - Aktualnie funkcjonują one raz w tygodniu. Pacjenci są dowożeni, mają wspólne spotkania, posiłki, rehabilitację i zajęcia terapeutyczne. Na to potrzebne są nam dodatkowe środki. Oddział pobytu dziennego nie jest w ogóle nie finansowany z NFZ - dodaje dyrektorka hospicjum.

Od lewej: Łukasz Piśkiewicz, dr Wiesława Pokropska, Anna Podhorodecka i Adam Krause podczas konferencji prasowej, fot. Anna Dembińska

Biegnij, maszeruj, pomagaj

14 maja w Bażantarni odbędzie się IV Bieg Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Na liście startowej jest już ponad 100 osób, zapisy trwają do 8 maja. Wpisowe kosztuje 60 zł, a cała uzbierana kwota zostanie przeznaczona na rzecz hospicjum. - W tym roku przewidziano pakiety startowe dla 300 osób, które będą miały do wyboru start w biegu głównym na 10 km. Będzie także bieg na 5 km i ok. 3 km marszu z wejściem na Górę Chrobrego. Odbędą się także biegi dla dzieci - mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu EL Aktywni, które jest współorganizatorem biegu.

Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają pamiątkową koszulkę, medal oraz posiłek regeneracyjny.

W organizację Biegu i Marszu Nadziei włączył się także MOSiR w Elblągu. - Będziemy przede wszystkim technicznie wspierali organizację biegu. Zachęcamy mieszkańców, aby byli tego dnia z nami i w ten sposób wsparli hospicjum - mówi Adam Krause, zastępca dyrektora MOSiR w Elblągu.

Biegowi będzie towarzyszył piknik rodzinny.

- Będą słuchaczki ze Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej i pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, będzie można m.in. bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie krwi, obliczyć wskaźnik BMI, zbadać poziom cukru we krwi, czy nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Będzie też można wykonać pomiar poziomu cholesterolu i kwasu moczowego - dodaje Anna Podhorodecka.

Partnerem biegu jest elbląski oddział Banku PKO BP. Patronat honorowy na IV Biegiem Nadziei objął prezydent Elbląga i nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg. Patronat medialny sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Tutaj link do zapisów na Bieg Nadziei