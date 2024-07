Policjanci świętują

105 lat temu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o powołaniu ogólnopolskiej Policji Państwowej. Na pamiątkę tego wydarzenia 24 lipca został ustanowiony świętem formacji. Na Starym Rynku w Elblągu odbyły się uroczystości z tej okazji. Zobacz zdjęcia.

„24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa. Dziś ten dzień jest świętem Policji, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny. Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą. A co z podstawowym prawem, dzięki któremu policja w ogóle może działać? Jeszcze na początku lat 30. XX wieku obowiązywały różne kodeksy karne z czasów zaborów. Dopiero w 1932 roku powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju, kodeks, tzw. kodeks Makarewicza „ - możemy przeczytać na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Na pamiątkę tego dnia 24 lipca został ustanowiony świętem Policji. Dziś (17 lipca) przed Ratuszem Staromiejskim odbyły się miejskie uroczystości z tej okazji. - Komenda Miejska Policji w Elblągu to 379 etatów policyjnych i 102 pracowników. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim policjantom za rzetelną, ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa. Bez waszej wiedzy, zaangażowania, doświadczenia i sumienności policja nie byłaby w stanie tak skutecznie realizować swoich zadań – mówił mł. Inspektor Tomasz Piaskowski, komendant miejski Policji w Elblągu na dzisiejszej uroczystości.

Podczas uroczystości wyróżniających się policjantów oraz pracowników policji uhonorowano awansami oraz orderami i odznaczeniami. Po części oficjalnej rozpoczął się festyn dla mieszkańców i turystów.