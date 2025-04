Posadź drzewo z leśnikami

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic na wspólne wiosenne sadzenie drzew z leśnikami.

Wszystkich chętnych do wspólnego sadzenia drzew zapraszamy 12 kwietnia na godzinę 10 do leśnictwa Górki, ok. 1,5 km od drogi asfaltowej łączącej wieś Łęcze i Pagórki (jadąc z Łęcza za zjazdem do leśniczówki, po 400 m należy skręcić w lewo i po 1,5 km dojedziemy na miejsce sadzenia.(pinezka w mapach googla: https://maps.app.goo.gl/nfDd6aS73J5DLmAt6 ). Od drogi asfaltowej, Łęcze - Pagórki - dojazd będzie oznaczony strzałkami.

Po posadzeniu lasu zapraszamy do wspólnego ogniska na podsumowanie akcji i pamiątkowe zdjęcie.

Prosimy zabrać ze sobą szpadel i rękawice (posiadamy ich ograniczoną liczbę).

Zakończenie sadzenia planujemy w okolicach godz.13

Szczegóły na stronie internetowej nadleśnictwa i profilu FB