Posłanka apeluje do parlamentarzystów PiS

Monika Falej, posłanka Lewicy, zaapelowała dzisiaj do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości o wsparcie samorządu elbląskiego i innych samorządów w regionie. Chodzi o pieniądze na inwestycje, które mogłyby być dofinansowane z budżetu państwa.

Monika Falej zwołała dzisiaj konferencję prasową przed Ratuszem Staromiejskim, poruszając na niej kwestię pieniędzy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których było głośno w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, że wiele samorządów, w których nie rządzą przedstawiciele PiS, nie otrzymało wsparcia mimo złożonych wniosków.

- W ciągu doby rozdysponowano ponad 4 miliardy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ani złotówka nie trafiła do Elbląga, Olsztyna, Ełku i 43 innych samorządów w województwie warmińsko-mazurskim. W związku z tą sytuacją zwracam się z apelem do parlamentarzystek i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości o wsparcie samorządu elbląskiego i każdego innego, który składa wnioski do Funduszu na inwestycje, jakie mają zapewnić rozwój danej gminy. Chodzi też o to, by dopilnować zasad podziału. By były one klarowne. By nie było sytuacji, że dane samorządy nie otrzymują pomocy z rządu, jeśli we władzach nie ma członków Prawa i Sprawiedliwości – mówiła dzisiaj w Elblągu posłanka Monika Falej. - Apeluję też do parlamentarzystów PiS o włączenie się w pracę w warmińsko-mazurskim zespole parlamentarnym. W innych regionach to było możliwe, dlaczego nie u nas?

Posłanka Lewicy poinformowała także, że wystosowała dwie interpelacje do premiera w sprawie sytuacji finansowej Elbląga i zrekompensowania utraty dochodów związanych ze zmianą w przepisach podatkowych i kryzysem spowodowanym pandemią. - W odpowiedzi minister finansów napisał, że dochody samorządu rosną. To się zgadza, ale nie na tyle, by zrekompensować o wiele szybciej rosnące zobowiązania samorządu – twierdziła posłanka.

Elbląg za pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych chciałby zbudować obwodnicę wschodnią, odkorkowującą tę część miasta, obejmującą m.in. ulicę Bema, Łączności, Grottgera, Rawską. Wniosek składany w pierwszym w tym roku naborze został przez rząd odrzucony bez uzasadnienia. Prezydent Elbląga zapowiedział złożenie wniosku w kolejnym naborze, który trwał do 28 grudnia.

„Podczas oceny wniosków brane pod uwagę są takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu” - czytamy na stronie rządowej.

Wyniki naboru powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach. Wcześniej powinna się rozstrzygnąć kwestia inwestycji dofinansowanych ze Skarbu Państwa i ujętych w budżecie państwa. W najbliższych dniach będzie nad budżetem obradował Senat, następnie ustawa trafi ponownie do Sejmu. - Podpisuję się pod wnioskami w sprawie inwestycji, jakie w Senacie złoży Jerzy Wcisła, a także pod apelem marszałka województwa w tej sprawie do wojewody - dodała posłanka Lewicy.