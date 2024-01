Pożar w gospodarstwie

1 stycznia około godz. 22 strażacy gasili pożar w jednym z gospodarstw w Jurandowie w gminie Markusy. Spłonęła stodoła, przed ogniem udało się uratować budynek mieszkalny. Zobacz zdjęcia.

- Po dotarciu na miejsce zastaliśmy mocno rozwinięty pożar stodoły oraz budynku gospodarczego, w których - po dokonaniu rozpoznania - ustaliliśmy, że składowane były m.in. narzędzia, siano oraz drewno opałowe. Ze względu na ryzyko przeniesienia się ognia na budynek mieszkalny rozwinęliśmy trzy linie gaśnicze – informują strażacy z OSP Krzewsk, którzy brali udział w akcji. Na miejsce przyjechały także jednostki z OSP w Żurawcu, OSP w Markusach i Komendy Miejskiej PSP w Elblągu.

- W czasie akcji do jednego z naszych strażaków podszedł właściciel budynków, który poinformował, że jest mu słabo, w związku z czym kierujący działaniem ratowniczym wyznaczył zespół ratowników KPP do pomocy mężczyźnie, do czasu dotarcia zadysponowanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, który zadecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala – relacjonują strażacy OSP Krzewsk.