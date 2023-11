Pożegnaliśmy Helenę Pilejczyk

- Chciałbym Ci, Lusiu, w tym gronie po raz ostatni podziękować za te wspaniałe występy, za Twoją dobrą duszę, za Twoją koleżeńskość, za troskę o młodych zawodników - mówił Kazimierz Kowalczyk, honorowy prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na pogrzebie Heleny Pilejczyk. Zobacz zdjęcia z pogrzebu.

Uroczystości pogrzebowe Heleny Pilejczyk: elbląskiej łyżwiarki szybkiej, brązowej medalistki igrzysk olimpijskich ze Squav Valley w 1960 r., srebrnej medalistki Mistrzostw Świata ze Sztokholmu w 1960 r., wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski oraz rekordzistki kraju, rozpoczęły się w Katedrze św. Mikołaja.

- Przeniknięci głębokim żalem żegnamy dziś niezwykłą osobę, która całkowicie oddana była swojej wielkiej pasji. To dzięki miłości do łyżwiarstwa i tytanicznej pracy pani Helena stała się ikoną polskiego sportu. Całe swoje życie sportowe, zawodowe i osobiste związała z naszym miastem. To w elbląskich kluba: Stali, Turbinie i Olimpii rozwijała swój talent, a po zakończeniu czynnej kariery sportowej dzieliła się wiedzą i przekazywała kolejnym pokoleniom miłość do sportu - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Byłą niesamowitą osobą, wspaniałą, ciepłą, potrafiącą pomóc drugiemu człowiekowi. Dążyła do wytyczonego celu. To dzięki swojemu charakterowi osiągnęła takie wyniki, które świadczą o jej wielkości. Wychowała wielu uczniów, wychowanków, sportowców - dodał Marek Burkhardt, wiceprzewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.

- To była wspaniała osoba, kochana, zawsze uśmiechnięta. Taką ją zapamiętamy. Poznaliśmy się na gali z okazji 100 lecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Ona tę historie tworzyła i zapisała się w niej złotymi literami. Dla łyżwiarstwa szybkiego zrobiła wiele - mówił Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

- Chciałbym Ci, Lusiu, w tym gronie po raz ostatni podziękować za te wspaniałe występy, za Twoją dobrą duszę, za Twoją koleżeńskość, za troskę o młodych zawodników, za charakter, który pozwolił Ci rozwijać i pomagać innym młodym adeptom łyżwiarstwa szybkiego, nie tylko w mieście, ale w całej Polsce i za granicą - dodał Kazimierz Kowalczyk, kolega Heleny Pilejczyk i honorowy prezes PZŁS.

- Obok fantastycznych dokonań Heleny Pilejczyk był także aktywny udział w powstanie Elbląskiego Sportowego Klubu Nestora. Była jego członkiem - założycielem. Nie o tytuły i funkcje jednak chodzi. Pani Lusia wniosła do klubu charyzmę, ciepło i pogodę ducha - mówił Andrzej Korpacki z Elbląskiego Sportowego Klubu Nestora.

Helena Pilejczyk zmarła po długiej chorobie 12 listopada w Elblągu. Została pochowana na cmentarzu Agrykola w Elblągu.