Pracownicy byłego Pogotowia Socjalnego wygrali proces z miastem

Przed Sądem Rejonowym w Elblągu zapadł wyrok w sprawie odszkodowań dla pracowników zlikwidowanego przez władze miasta Pogotowia Socjalnego. Zgodnie z postanowieniem sądu samorząd będzie musiał zapłacić łącznie ponad 87 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Pogotowie Socjalne zamknięto w 2020 roku. W tej sprawie toczyła się sądowa batalia z wojewodą warmińsko-mazurskim, którą elbląski samorząd przegrał. W marcu 2022 roku Rada Miejska w Elblągu ponownie uchwaliła likwidację Pogotowia Socjalnego. Przez ten cały czas dziewięciu zwolnionych z placówki pracowników dochodziło swoich praw przed sądem.

- Powodowie w pozwach domagali się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, a w przypadku upływu okresu wypowiedzenia przed rozstrzygnięciem sprawy - przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach. W treści pozwów wskazali, że jako przyczynę wypowiedzenia umowy podano likwidację pracodawcy w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.04.2020r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu. W ocenie powodów wypowiedzenia były niezasadne, gdyż rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody warmińsko mazurskiego z dnia 7 maja 2020r. stwierdzono nieważność uchwały Rady Miejskiej w Elblągu. Ponadto jeden z powodów domagał się odprawy emerytalnej - informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Jak dodaje sędzia Tomasz Koronowski, w toku postępowania część powodów zmieniła żądanie, domagając się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umów o pracę. Wyrok zapadł 5 grudnia.

- Sąd oddalił żądania przywrócenia do pracy (w odniesieniu do tych powodów, którzy nie zmodyfikowali powództwa) oraz zasądził od Gminy Miasto Elbląg na rzecz każdego z 9 powodów odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę. Rozstrzygnięcie sąd oparł na formalnej wadliwości oświadczeń dotyczących rozwiązania umów o pracę, polegającej na wskazaniu w nich jako podstawy przywołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej, która została wyeliminowana z obrotu prawnego Odszkodowania zostały zasądzone w kwotach od około 7.5 tys. zł do około 13 tys. zł, łącznie 87.161 zł. Ponadto sąd nakazał pobranie od pozwanej kosztów sądowych w łącznej kwocie około 15 tys. zł – informuje sędzia Koronowski.

Przypomnijmy, że przy ul. Królewieckiej 102 w miejsce dawnego Pogotowia Socjalnego, miasto wkrótce otworzy Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych.