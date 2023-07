Prawdziwy festiwal smaków

(fot. Anna Dembińska)

Food trucki z całej Polski przyjechały do Elbląga, by mieszkańcy mogli skosztować kuchni z różnych stron świata. Festiwal smaków potrwa do niedzieli. Zobacz zdjęcia.

Wielbiciele kuchni azjatyckiej znajdą tu pierożki w różnych wersjach smakowych, fani meksykańskiego jedzenia mogą rozkoszować się między innymi burrito. Nie zabrakło również burgerów, zapiekanek, frytek belgijskich, jest też kuchnia gruzińska czy holenderska, a na deser można skosztować węgierskich kołaczy czy hiszpańskich pączków, a to wszystko popić pyszną lemoniadą. Festiwal Smaków Food Trucków towarzyszy Festiwalowi Sportów Wodnych na rzece Elbląg. Na bulwarze food trucki są czynne w sobotę jeszcze do godz. 21, a w niedzielę w godz. 12-20. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu Food Trucków.

red.