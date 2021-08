Prezydent wnioskuje o odwołanie szefa PINB (Śladem publikacji)

W odniesieniu do artykułu „Wzięli kasę na walkę z Covid i wypłacili nagrody” informujemy, że prezydent podjął kolejne kroki prawne, w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląg - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

"Na wstępie pragniemy jednak podkreślić, że Prezydent nie ma możliwości samodzielnego odwołania bądź zawieszenia PINB. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Prezydent odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub po wyrażeniu zgody Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wobec braku działań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zmierzających do odwołania PINB w Elblągu, Prezydent w dniu 11 sierpnia wystosował do WINB wniosek o wyrażenie zgody na odwołanie Pana Jerzego Kołodziejskiego ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu. W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazał negatywną ocenę przeprowadzonej kontroli w obszarze gospodarowania środkami publicznymi. W ocenie Prezydenta stanowi to okoliczności podważające należyte wykonywanie obowiązków. Odnosząc się do sugestii radnego Piotra Opaczewskiego, co do opieszałości władz miasta, sugerujemy Panu radnemu przesłanie postulatów dot. PINB do organu, który ma bezpośredni nadzór merytoryczny i realny wpływ na działalność PINB. Należy bowiem podkreślić, że bez zgody WINB nie ma żadnej możliwości odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze stanowiska.

Jednocześnie Prezydent wspólnie ze Starostą Elbląskim złożyli wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o rozszerzenie od 1 stycznia 2022 roku, zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu dla Powiatu Elbląskiego na Gminę Miasto Elbląg. Argumentami przemawiającymi za przyjęciem takiego rozwiązania są: racjonalizacja wydatków, usprawnienie obsługi i poprawa skuteczności działania PINB.

Mamy nadzieję, że oba wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie."