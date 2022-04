Prima aprilis, czyli czas się wytłumaczyć

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Rzetelne i sprawdzone informacje - zawsze dążymy do tego, by właśnie to było naszą specjalnością. 1 kwietnia rządzi się jednak swoimi prawami, stąd w minionym dniu zastawiliśmy na naszych Czytelników dwie małe "pułapki". Jakie nasze teksty z tego dnia były primaaprilisowym żartem?

Chodzi oczywiście o tekst Kajakiem po Kumieli. Miasto nie wyda 25 milionów, żebyśmy po małej rzece mogli popływać kajakami... chociaż to mogłoby być ciekawe doświadczenie. Podobnie żadnych tego typu zmian i innowacji nie doczeka się Miejska Fosa, choć ten pomysł naszym zdaniem byłby niezłą atrakcją turystyczną. Drugi żarcik to z kolei artykuł Piłsudski z pomnika dostanie towarzystwo. Nie ma (a przynajmniej nic o tym nie wiemy) żadnych planów zmian dotyczących Pomnika Twórców Niepodległości. Tym samym marszałek nadal będzie spoglądał będzie na elbląskie ulice samotnie... I to by było na tyle... A przy okazji - udało się Wam zrobić komuś jakiś dobry żart 1 kwietnia? Koniecznie się pochwalcie!

redakcja