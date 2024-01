Przedsiębiorcy mówią: stop; władze mówią: rozmawiajmy

Budowie biometanowni w Pasłęku sprzeciwia się grupa przedsiębiorców. Nie chcą, jak mówią, takiego sąsiedztwa. W tej sprawie władze Pasłęka zapraszają mieszkańców na debatę 23 lutego i podkreślają, że faktycznie wniosek inwestora, czyli firmy Torfex jest rozpatrywany, ale jest to etap wstępny całego administracyjnego postępowania.. – Oczywiście będę na niej obecny i odpowiem na każde pytanie. Chcę rozmawiać, nie chcę konfliktu - mówi Janusz Wołoszyński, właściciel Torfexu.

Wniosek inwestora wpłynął do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w listopadzie 2023 roku. – Jest on we wstępnej fazie procedury prawnej. Etapem pierwszym było zamieszczenie informacji o wpłynięciu wniosku na stronie urzędu (Biuletynu Informacji Publicznej - red.) Zwróciliśmy się też o opinię do Wód Polskich, Sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Z tej ostatniej instytucji otrzymaliśmy pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. Po otrzymaniu wszystkich opinii planujemy organizację konsultacji społecznych z mieszkańcami. W sprawie budowy biometanowni żadna decyzja nie zapadła – mówi Henryk Żukowski, kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Zgodnie z wnioskiem inwestora biometanownia miałaby powstać na tej działce, fot. geoportal Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku otrzymał, jak twierdzi Henryk Żukowski, 20 protestów od przedsiębiorców, którzy sprzeciwiają się budowie biometanowni. Z wniosku inwestora dowiadujemy się, że miałaby ona zostać wybudowana na działce nr 54/2 w Pasłęku (przy ul. Dworcowej, za wiaduktem nad trasą S7), mieć moc 2,5 MWe i wykorzystywać w procesie fermentacji metanowej biogaz do produkcji biometanu oraz bioCO2. W mediach społecznościowych możemy również odnaleźć grupę pod nazwą „Stop biometanowni w Pasłęku”.

„Smród wchodzący do twojego domu, skażona woda i gleba, gorsze powietrze dla twoich dzieci, hałas 365 dni w roku, uciążliwe transporty z padliną i odchodami zwierzęcymi, pełno szczurów i gryzoni, pełno much, upadek okolicznych istniejących już firm” – czytamy w jednym ze wpisów na grupie.

23 lutego około godz.14 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbędzie się „Debata dotycząca budowy biometanowni na terenie gminy Pasłęk”. – Jest to wydarzenie otwarte dla każdego mieszkańca, każdy będzie mógł zadać pytanie. Ma być na niej obecny oczywiście inwestor – zapowiada Henryk Żukowski.

Jak zaznacza inwestor Janusz Wołoszyński, właściciel firmy Torfex, nie chce on konfliktu z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Zapewnia też, że biometanownia spełnia wszystkie normy prawne i jest "bezpieczna dla środowiska". – Jestem gotowy do odpowiedzi na każde pytanie, możemy rozmawiać na temat tej inwestycji tak długo, jak będzie trzeba – mówi Wołoszyński.

Debata odbędzie się w ramach sesji Rady Miejskiej w Pasłęku, będzie to ostatni jej punkt.

Do sprawy wrócimy.