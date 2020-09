Przekop Mierzei Wiślanej będzie droższy

Już nie 813, ale 821 mln złotych jest wart kontrakt na realizację I etapu przekopu Mierzei Wiślanej. Urząd Morski w Gdyni wzrost ten tłumaczy koniecznością wykonania dodatkowych prac - informuje portal money.pl

Po zmianie wartości wynagrodzenia, za realizację I etapu przekopu Mierzei wykonawca otrzyma dokładnie 821,36 mln złotych. Dotychczasowa kwota wynosiła 813,41 mln złotych. Jak tłumaczy Urząd Morski w Gdyni, wzrost wartości kontraktu wywołało zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, a także usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę. Chodzi konkretnie o przesadzenie szuwaru trzcinowego z miejsc, które utrudniają realizację inwestycji - informuje money.pl.

To już kolejna zmiana wartości inwestycji. Poprzednia nastąpiła w marcu tego roku i miała wartość prawie 4 mln złotych.

Przypomnijmy, aktualnie realizowany etap inwestycji obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę nowego układu drogowego z obrotowymi mostami o konstrukcji stalowej, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć ok. 1 km długości i 5 metrów głębokości. Całkowita długość nowej drogi wodnej to 22 800 m. Czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a polsko - belgijskim konsorcjum NDI/Besix to 32 miesiące od podpisania umowy (miało to miejsce 4 października 2019 roku w Kapitanacie Portu Elbląg). Czytaj również: Co nowego na budowie przekopu.