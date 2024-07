Prześwietlamy majątki szefów miejskich instytucji

Co zmieniło się w majątkach szefów miejskich instytucji w Elblągu od 2022 roku? Sprawdziliśmy zapisy z najnowszych oświadczeń majątkowych ponad 20 osób, które pełnią funkcje kierownicze w samorządzie.

Nasze zestawienie przygotowaliśmy w kolejności alfabetycznej, skupiając się na osobach, które kierują najważniejszymi elbląskimi instytucjami związanymi ze sportem, kulturą, opieką społeczną, zdrowiem czy też bezpieczeństwem. Dane obejmują pięć kategorii: oszczędności, nieruchomości, wynagrodzenie w 2023 r., samochód i informacje o kredytach i innych zobowiązaniach. Porównujemy też, co zmieniło się w tych majątkach od 2022 roku. Po co to robimy? Bo każdy ma prawo zapoznać się z takimi danymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ta wiedza służy idei przejrzystości życia publicznego i społecznego.

Przez ostatni rok doszło do kilku zmian w kierownictwie niektórych instytucji. Na emeryturę odszedł Romuald Maćkojć, wieloletni dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zastąpił go właśnie Sławomir Żukowski, który wygrał konkurs na to stanowisko i jego oświadczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pojawi się w najbliższych tygodniach. Dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych nie jest już Jacek Migdalski, który wygrał konkurs na wiceprezesa Energi Kogeneracja. Jego następczynią została niedawno Anna Przybyła, dotychczasowa zastępczyni, której oświadczenie majątkowe już jest dostępne i umieściliśmy się w wykazie. Zmienił się także dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Lecha Trawickiego zastąpił Mirosław Siedler i jego oświadczenie w tym zestawieniu zamieszczamy po raz pierwszy. Podobnie ma się sprawa z nową panią dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 1 – Anną Miazgą, która objęła swoje obowiązki 1 września 2023 r.

Katarzyna Chuchra, dyrektor Domu Samopomocy w Elblągu

oszczędności: 85 tys. zł (11 tys. mniej niż w 2022 r.), 3 tys. euro (O 5 tys. mniej niż rok wcześniej), 2,8 tys. USD (bez zmian, wszystko współwłasność małżeńska).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 58 m kw. i wartości 348 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 37 m kw. i wartości 296 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian) oraz mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość rynkowa, majątek odrębny, wartość bez zmian). Niezabudowana działka rolna o pow. 3 tys. m kw. o wartości 50 tys. zł. (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 107,7 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 7 tys. zł niż rok wcześniej), 31 tys. zł (wynajem mieszkania, więcej o 8 tys. zł niż rok wcześniej). W sumie więcej o 15 tys. zł więcej. samochód: skoda superb (2013, nie podano wartości) (współwłasność małżeńska); doszedł samochód fiat ducato (1989, współwłasność z teściem)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 48,6 tys. zł)

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu

oszczędności: 150 tys. zł (50 tys. więcej niż w 2022 r.), 30 tys. euro (w 2021 r. były ujęte franki).

nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 450 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r: 386,2 tys. zł (szpital, więcej o 4 tys. zł niż w 2022 r.), 81,2 tys. zł (emerytura, więcej o 11 tys. zł niż rok wcześniej), 232 tys. zł (umowy zlecenia, o 61 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o 76 tys. zł więcej niż w 2022 r. samochód: nissan qasqai (2022) o wartości 140 tys. zł. (bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

oszczędności: 127,8 tys. zł (o 60 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60,5 tys. zł i wartości 288 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2023 r.: 122,6 tys. zł ( o 6 tys. więcej niż w 2022 r.)

samochód: toyota CHR (2019, współwłasność małżeńska, bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian).

Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

oszczędności: 70 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 5,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 140 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 2,5 tys. m kw. zabudowana domem o pow. 100 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł, działka rekreacyjna o pow. ok. 350 m kw. i wartości 35 tys. zł (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska, ich wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2023 r.: 123,3 tys. zł. (Więcej o 15 tys. zł niż w 2022 r.)

samochód: jeep cherokee (2014) o wartości 70 tys. zł. (współwłasność małżeńska, bez zmian)

kredyty: gotówkowy do spłaty ok. 61 tys. zł (o 9 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

oszczędności: 52 tys. zł (o 33 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 75 m kw i wartości 430 tys. zł (wartość większa o 10 tys. zł niż rok wcześniej), mieszkanie o pow. 41 m kw i wartości 140 tys. zł (wartość bez zmian), garaż o pow. 17 m kw i wartości 30 tys. zł (wartość bez zmian); wszystkie nieruchomości stanowią majątek odrębny.

wynagrodzenie za 2023 r.: 170,9 tys. zł (umowa o pracę, o 10 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 17,4 tys. zł (umowy zlecenie, 300 zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 10,3 tys. zł więcej niż w 2022 r.

samochód: hunday tuscon 2022 r. wzięty w leasing operacyjny.

kredyty: hipoteczny (do spłaty 273 tys. zł). Leasing operacyjny na auto w kwocie 125 tys. zł. Spłacił kredyt gotówkowy.

Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (wcześniej MOPS)

oszczędności: 13,2 tys. zł (o 100 zł więcej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. i wartości 250 tys. zł (wartość o 50 tys. zł wyższa niż rok wcześniej), garaż o pow.

15,5 m i wartości 40 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 141,8 tys. zł brutto. (więcej o 3 tys. zł niż w 2022 r.)

samochód: opel mokka (2023) – nowy nabytek za 123,3 tys. zł. Sprzedała wcześniejsze auto dacia duster (2018) wartości 55 tys. zł.

kredyty: 62,4 tys. zł do spłaty w 2024 r. (druga rata za auto)

Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej

oszczędności: 160 tys. zł (53 tys.zł więcej niż w 2022 r.), papiery wartościowe na kwotę 250 zł (bez zmian), ubezpieczenie na życie o wartości wykupu 24,9 tys. zł (o 4,8 tys. więcej niż w 2022), PPK Allianz - 13,1 tys. zł (o 5,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 587 euro, 1150 dolarów (wcześniej walut nie było). W sumie ok. 69 tys. zł więcej niż w 2022.

nieruchomości: dom o pow. 78 m kw. i wartości 390 tys. zł (bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego); mieszkanie o pow. 30 m kw i wartości 68 tys. zł (wartość bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego)

wynagrodzenie w 2023 r.; 143,6 tys. zł (umowa o pracę w Straży Miejskiej, o 17,5 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 108,3 tys. zł (emerytura, o 14 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 6 tys. zł (najem nieruchomości, bez zmian). W sumie o 31,5 tys. zł więcej niż w 2022

samochód: volkswagen passat (2010), BMW 3 (2011). Bez zman

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 68 tys. franków szwajc.).

Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 109 m kw. i wartości 550 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r: 98,5 tys. zł (umowa o pracę, o 11,5 tys. więcej niż w 2022r.), 7,8 tys. zł (umowa zlecenie, o 1,8 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o 13.3 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

samochód: Ford mondeo (2017, własność, bez zmian). Nie ma już toyoty RAV4, której była współwłaścicielem.

kredyty: hipoteczny (do spłaty 31,5 tys. franków szwajc.), konsumpcyjny (do spłaty 52,5 tys. zł)

Mirosława Marjańska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1

oszczędności: 15 tys. zł (więcej o 6 tys. niż w 2022 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 119 tys. zł (więcej o 15,7 tys. zł niż w 2022 r.)

samochód: skoda citigo (2017), bez zmian

kredyty: nie ma (bez zmian)

Anna Miazga, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

oszczędności: 43 tys. zł (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: dom w zabudowie bliźniaczej (pow. 87 m kw.) z działką o pow. 595 m kw. (łączna wartość 650 tys. zł);współwłasność małżeńska; drewniany dom całoroczny o pow. 35 m kw.z poddaszem, na działce rekreacyjnej o pow. 770 m kw (łączna wartość 200 tys. zł, współwłasność małżeńska), grunty rolne o pow. 1000 m kw. I wartości 30 tys. Zł (współwłasność z dwiema osobami z rodziny)

wynagrodzenia za 2023 r.: 123,8 tys. zł (umowa o pracę), 3,5 tys. zł (z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2022), 3,4 tys. zł (umowa zlecenie)

samochód: kia rio (2019, współwłasność małżeńska), seat ibiza (2008, współwłasność z córką)

kredyty: pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej (pozostało do spłaty 10 tys. zł)

Izabela Misiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 52 m kw i wartości ok. 360 tys. zł (wartość bez zmian).

wynagrodzenie za 2023 r.: 121,3 tys.zł. Więcej o 14 tys. zł niż rok wcześniej.

samochód: nissan juke (2013), majątek odrębny (bez zmian)

kredyty: konsolidacyjny remontowy (do spłaty 29,7 tys. zł)

Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej

oszczędności: 60 tys. zł (30 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 1500 euro (o 1,2 tys. zł więcej) niż w 2022 r.), fundusze IKZE – ok. 109 tys. zł (wspólnie z żoną, o ok. 20 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o 51 tys. Zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą (7 m kw.) o łącznej wartości ok. 370 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); działka pod domem o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (współwłasność). Bez zmian w porównaniu z 2022 r.

wynagrodzenie w 2023 r.: 149,3 (umowa o pracę, mniej o 18 tys. zł niż rok wcześniej); 9,4 tys. zł (umowa zlecenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o 4,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 22,5 tys. zł mniej niż w 2022 r.

samochód: toyota avensis (2015), wartość ok. 51 tys. zł

kredyty: nie ma (bez zmian)

Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

oszczędności: 20 tys. zł (więcej o 18 tys. niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56 m kw. i wartości 350 tys. zł; grunty rolne o pow. 0,15 ha o wartości 72 tys. zł (bez zmian), udział w drodze o wartości 200 zł. (bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 132,8 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 10,6 tys. niż w 2022 r.), 13,6 tys. zł (prawa autorskie, o 3,7 tys. zł mniej niż w 2022 r.); 11,7 tys. zł (umowy cywilno-prawne, o 900 zł więcej). W sumie więcej o o 8 tys. zł więcej)

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: mieszkaniowy (pozostało do spłaty 253,9 tys. zł).

W oświadczeniu pani Karolina wpisała skrzypce z 1946 roku.

Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

oszczędności: 48 tys. zł (o 3,8 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 63,4 m i wartości 900 tys. zł (wartość wzrosła o 185 tys. zł), działka (łąka) o pow. 1,84 ha i wartości 35 tys. zł, zabudowana działka o pow. 400 m kw. i wartości łącznej 145 tys. zł (1/6 udziału). Wartości działek bez zmian.

wynagrodzenie w 2023 r.: 119,9 (umowa o pracę, więcej o 23,6 tys. zł niż rok wcześniej), 19,1 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o 6,5 tys. zł), 2,4 tys. zł (prawa autorskie, mniej o 5,3 tys. zł). W sumie o 15 tys. zł więcej niż w 2022 r.

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Anna Przybyła, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

oszczędności: 90 tys. zł

nieruchomości: 54-metrowe mieszkanie o wartości ok. 320 tys. zł (współwłasność), 42-metrowe mieszanie o wartości ok. 240 tys. zł (współwłasność), 19-metrowy garaż o wartości ok. 40 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie.: 65,1 tys. zł (za okres I-VI 2024 r.), 1 tys.zł (umowa zlecenie). Pani dyrektor wpisała dane za 2024 r. w związku z powołaniem 2 lipca na stanowisko dyrektora ZBK.

samochód: kia sportage (2018), toyota yaris (2020)

kredyty: nie ma

Za 2022 rok nie składała oświadczenia majątkowego.

Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

oszczędności: nie ma (w 2022 r. było 6 tys. zł)

nieruchomości: wynajmuje mieszkanie o pow. 51 m kw.

wynagrodzenie w 2023 r.: 112,9 tys. zł (umowa o pracę, o ok. 7 tys. więcej niż w 2022 r.), 20,4 tys. zł (jako członek rady nadzorczej szpitala w Pasłęku, bez zmian), 1,2 tys. zł (inne źródła). W sumie o ok. 8,2 tys. zł więcej niż w 2022 r.

samochód: citroen DS 3 (2014), majątek odrębny (bez zmian)

kredyty: gotówkowy (do spłaty 11,7 tys. zł)

Wojciech Rudnicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

oszczędności: 64,5 tys. zł (lokaty, o 8 tys. więcej niż w 2022 r.), 7,8 tys. zł (wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, 600 zł więcej), fundusz IKE (229,3, więcej o ok. 33,5 tys. zł niż w 2022 r.), 34,1 tys. zł (konto oszczędnościowe, w poprzednim oświadczeniu nie było). W sumie oszczędności wyższe o 75 tys. zł większe niż w 2022 r.

nieruchomości: dom o pow. 123 m kw. i wartości 800 tys. zł (wartość 1/16 udziału, spadek po ojcu, wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 74 m kw. i wartości 390 tys. zł (współwłasność, wzrost wartości nieruchomości o 10 tys. w porównaniu z 2022 r.); dom jednorodzinny o pow. 63 m kw. i wartości ok. 350 tys. zł (współwłasność, wartość o 50 tys. wyższa niż w 2022 r.); działka pod domem o pow. 550 m kw. i wartości ok. 45 tys. zł (współwłasność, wartość 5 tys. zł wyższa niż w 2022 r.); garaż o pow. 7,5 m kw z budynkiem gosp. o pow. 4 m kw. (1/16 udziału, wartość ok. 9 tys. zł – trzy tys. zł więcej niż rok wcześniej), garaż o pow. 14 m kw. (własność) wartości 39 tys. zł (4 tys. zł więcej), grunt pod garażem ok. 6 tys. zł (bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 115,7 tys. (umowa o pracę, więcej o ok. 30 tys. zł niż w 2022 r., w tym „13” pensja, nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, nagrody specjalne), 14,3 tys. zł (warsztaty terapii zajęciowej; psycholog 1/5 etatu, więcej o 1,8 tys. zł niż w 2021 r.); 35,6 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o ok. 5 tys. zł). Zasiada od 1.07.2020 r. w radzie nadzorczej ETBS (dochód 9,8 tys. zł, o 2 tys. Zł więcej niż rok wczesniej). W sumie więcej o ok. 39 tys. zł niż rok wcześniej.

samochód: opel mokka (2014, bez zmian), opel astra (2001, koszt zakupu 4 tys. zł). Nie ma już opla merivy.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego

oszczędności: 117,5 tys. zł (majątek odrębny). W poprzednim oświadczeniu składanym jak dyrektor teatru w sierpniu 2023 r. miał

42 tys. zł oszczędności;

nieruchomości: dom o pow. 159 m kw. (wartość 660 tys. zł, własność), działka budowlana o pow. 769 m kw. (własność), nieużytki o pow. 559 m kw. (wartość 4500 zł, własność odrębna). We wcześniejszym oświadczeniu (złożonym w 2023 r.) ujęte było 48-metrowe mieszkanie o wartości ok. 300 tys. zł (własność odrębna – darowizna). Reszta bez zmian.

wynagrodzenie: 15,2 tys. zł brutto (zasiłek rehabilitacyjny). Dyrektor wypisywał oświadczenie na dzień swojego powołania. Zasiłek dotyczy prawdopodobnie 2024 r. W oświadczeniu za 2023 r. (złożonym na koniec sierpnia, w ostatnim dniu pracy jako dyrektor teatru wynagrodzenie wynosiło: 98,1 tys. zł (umowa o pracę), 11,1 tys. zł (umowy o dzieło), 1,5 tys. zł (z tytułu praw autorskich). Osiągnął też dochód ze sprzedaży działki letniskowej zabudowanej domkiem (107, 5 tys. zł, z dopiskiem 50 procent z tytułu podziału majątku).

samochód: citroen picasso (2015, własność odrębna)

kredyty: nie ma (w poprzednim oświadczeniu miał wpisane 268 tys. zł z tytułu pożyczek).

Agnieszka Siulecka, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

oszczędności: 2,6 tys. zł (współwłasność małżeńska, 900 zł mniej niż w 2022 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2023 r.: 99,6 tys. zł (20 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

samochód: mazda CX-3 (2017, współwłasność małżeńska). W poprzednim oświadczeniu był wpisany nissan micra (2013)

kredyty: limit odnawialny w banku (do spłaty 40,5 tys. zł); kredyt gotówkowy (do spłaty 61,1 tys. zł); inne kredyty łącznie do spłaty - 19 tys. zł. W oświadczeniu za 2022 r. nie miała zobowiązań.

Anetta Tatarewicz-Łata, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

oszczędności: 60,8 tys. zł (o 30 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r.: 139,9 tys. zł (o 7,5 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

samochód: toyota corolla cross (2022), Nowy zakup. Poprzednio miała renault megane (2019)

kredyty: kredyt na zakup samochodu – do spłaty 67,3 tys. zł.

