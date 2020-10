Ptasie dni (Opowieści z lasu, odc. 238)

W Europie 1 października, w Polsce w pierwszy weekend tego miesiąca, obchodzone są Europejskie Dni Ptaków. Wydarzenie ma na celu promocję ochrony tych zwierząt i ich siedlisk.

Na stronie jednego z polskich parków krajobrazowych czytamy, że liczba ptaków na świecie stale się zmniejsza, stąd zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony jest bardzo ważne. "W 1979 roku Unia Europejska przyjęła tzw. Dyrektywę Ptasią czyli Dyrektywę Rady EWG o ochronie dziko żyjących ptaków. Największym zagrożeniem dla ptaków jest utrata siedlisk życiowych, dlatego w Dyrektywie dużą wagę położono na zachowanie i ochronę różnorodności siedlisk oraz odpowiedniej powierzchni obszarów obejmowanych ochroną". Dokument zakładał zarówno tworzenie nowych siedlisk ptaków, jak i odtwarzanie zniszczonych, zwłaszcza dla gatunków narażonych na wyginięcie, zagrożonych, rzadkich i bliskich wyginięcia.

Na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków czytamy, że Europejskie Dni Ptaków to także okazja do obserwowania i liczenia podniebnych stworzeń, tym bardziej, że ich jesienna migracja to piękne zjawisko przyrodnicze. To też szansa, by wzbogacić swoją wiedzę o ptakach, poznać ciekawostki ich dotyczące, a także zorientować się, czemu wiele z nich jest zagrożonych. Na te dni wiele wydarzeń związanych z promocją ochrony ptaków organizuje OTOP, angażują się także inne organizacje, m. in. Lasy Państwowe, które w ten weekend zaprosiły chętnych na Ptasi Piknik. Ze względu na pandemię, odbywa się on w wersji online: to wydarzenie facebookowe, gdzie można już znaleźć wiele materiałów, także filmowych, dotyczących ochrony i życia ptaków (zakładka "Dyskusja"). W organizację inicjatywy zaangażowane jest Nadleśnictwo Elbląg

- Już dziesiąty raz, wraz ze stowarzyszeniem Drapolicz, organizujemy Ptasi Piknik, tym razem online – mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Wraz z innymi organizacjami zaangażowanymi w wydarzenie przygotowujemy wiele filmów i relacji na żywo, jest to okazja, by poznać ciekawe materiały o ptakach i ich ochronie - podkreśla leśnik.

Warto jeszcze dodać, że tegorocznym ptakiem Europejskich Dni Ptaków została gęś gęgawa. - Ten niezwykle piękny, pełen gracji ptak jest u nas ptakiem lęgowym, jednak najliczniejsze stada gęgaw możemy obserwować w trakcie wiosennych i jesiennych migracji. Niestety, zgodnie z polskim prawem gęgawa figuruje na liście gatunków łownych, co budzi nasz sprzeciw – czytamy na stronie OTOP.