Rodzina powinna być oparciem dla nastolatków

Z punktu widzenia rodziców [nastolatek] jest człowiekiem w niebywale trudnym i „dziwnym” okresie swojego życia. Z punktu widzenia nastolatka, jest on osamotniony w taki sposób, w jaki do tej pory nie był - mówiła dr Aleksandra Piotrowska, współautorka książki „Nastolatki pod lupą. Poznaj, by zrozumieć” podczas spotkania z rodzicami nastolatków, które odbyło się 8 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

„W RODZINIE SIŁA!” to program na rzecz mądrej edukacji i profilaktyki zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Zadaniem programu jest wspieranie rodziców w ochronie dzieci przed dostępem do alkoholu i zachęcanie ich do dawania dzieciom dobrego przykładu. Trzonem programu jest „Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica” - czytamy na stronie internetowej inicjatywy NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego. Inicjatywy, która ma wspomóc rodziny w radzeniu sobie z problemami nastoletnich dzieci. 8 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się spotkanie rodziców oraz osób mających kontakt z nastolatkami z ekspertkami programu: Odetą Moro, dziennikarką oraz założycielką Fundacji Szczęśliwe Macierzyństwo oraz dr Aleksandrą Piotrowską, współautorką książki „Nastolatki pod lupą. Poznaj, by zrozumieć”.

- Kiedy w 2018 r. zaczynaliśmy realizować nasz projekt, nie myśleliśmy, że przyniesie on tyle dobrego. Nie byłoby tych spotkań, gdyby nie było Was: rodziców, dziadków, babć, pedagogów. Nasze dzieci, nasi nastolatkowie są dla nas najważniejsi - mówił Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność rozpoczynając spotkanie.

- To już jest kolejne spotkanie w ramach programu. Długo musieliśmy na nie czekać, gdyż na dwa lata zatrzymała nas pandemia. Szczęśliwie doczekaliśmy tego dnia i możemy ponownie spotkać się z naszymi ekspertkami - dodał Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Zasadniczym celem programu „W RODZINIE SIŁA!” jest edukacja rodziców i osób dorosłych na temat tego, w jaki sposób radzić sobie z problemem dostępności alkoholu dla nastolatków i chęci tych ostatnich do spróbowania napojów alkoholowych. W ramach programu powstał „Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica”, który publikujemy na końcu tekstu.

Problem łatwego dostępu do alkoholu nie jest jedynym, z którym zmagają się rodzice dzieci w tym wieku. Panelistki: Odeta Moro i dr Aleksandra Piotrowska starały się przybliżyć najważniejsze problemy wieku dojrzewania. Prezentujemy najciekawsze fragmenty dyskusji.

Jaki jest współczesny nastolatek?

dr Aleksandra Piotrowska: Z punktu widzenia rodziców jest człowiekiem w niebywale trudnym i „dziwnym” okresie swojego życia. Do tej pory było to przyzwoite dziecko, a nagle sprawia wrażenie, jakby ktoś je podmienił. Pojawia się mnóstwo problemów, z którymi wcześniej rodzice nie mieli do czynienia. Z punktu widzenia nastolatka, jest on osamotniony w taki sposób, w jaki do tej pory nie był. Przepełniony wszechogarniającym lękiem, z jakim nigdy wcześniej się nie mierzył. Bardzo często nie wierzy w to, że coś w jego życiu może się udać, że przyszłość może rysować się w jasnych barwach. To nie są dobre rokowania. I to wszystko przy bardzo częstej postawie dorosłych, którzy lekceważą i dezawuują jego problemy.

Odeta Moro: Gdy zaczynałyśmy spotkania z rodzicami, to wówczas odpowiedź na to pytanie była zupełnie inna. Historie nastolatków związane z lękiem są niewiarygodne. To dotyczy lęku dnia codziennego, brania odpowiedzialności, podejmowania wyzwań. Mam wrażenie, że wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich 3 - 4 latach pogłębiły ich lęki. Stany lękowe towarzyszą już chyba wszystkim nastolatkom.

fot. Mikołaj Sobczak

O roli rodziców:

dr Aleksandra Piotrowska: Nie możemy udawać, że dzisiejsze rodziny funkcjonują tak samo jak funkcjonowały 50 czy 100 lat temu. Bardzo często dzisiejsi rodzice przez większość dnia są w domu nieobecni. Coraz mniej ludzi pracuje od 6 do 14, ewentualnie od 14 do 22. Coraz więcej ludzi pracuje w godzinach 9 - 17. A jeżeli w dużych ośrodkach miejskich doda się do tego jeszcze czas potrzebny na dojazd do i z pracy, to ten czas nieobecności jeszcze wzrasta. Próbą kompensacji są zajęcia pozalekcyjne, na które dziecko jest zapisywane. Ale nic nie zastąpi uwagi ze strony rodziców. W każdych warunkach człowiek (nawet w wieku 15 - 17 lat) do poczucia bezpieczeństwa i do dobrego samopoczucia potrzebuje świadomości, że ma bezpieczną przystań, do której może zawsze wrócić. I to jest w dalszym ciągu rodzina.

Odeta Moro: Jeżeli jesteśmy świadomymi rodzicami i chcemy trochę „ulepić” tego człowieka, to musimy w to włożyć dużo pracy. W jaki sposób będziemy go „lepić”, to zależy od nas, naszego charakteru, pasji, tego, z jakiego domu jesteśmy i co chcemy dalej przekazać. Pół-żartem można powiedzieć, że dzieci są jak leasing: płacimy, inwestujemy, a na końcu i tak one nie są nasze, pójdą w świat, będą podejmować swoje decyzje.

O alkoholu

dr Aleksandra Piotrowska: Nigdy nie próbuj prostować jego światopoglądu, zmieniać jego zachowania bezpośrednio po tym, jak nastolatek przyjdzie do domu pijany. Niech się umyje i idzie spać. Przy czym w niczym nie pomagaj - jak się położy koło łóżka, to go nie przekładaj. Generalna zasada: nie pomagać w unikaniu bezpośrednich konsekwencji. Potem nie możesz liczyć na to, że jak zabronisz nastolatkowi, to ten zakaz poskutkuje. W pewnym wieku dziecka przestajemy być w stanie kontrolować je w każdej sekundzie. Zakazami i wizją kar niczego nie zmienisz, doprowadzisz tylko do tego, że wyrośnie ci u boku mistrz oszustwa i kamuflażu. Przede wszystkim pomyśl o tym, czy twoje dziecko na pewno wie, dlaczego nie powinno pić alkoholu, jakie są negatywne skutki picia alkoholu.

Odeta Moro: Przygotowaliśmy dla Państwa ulotki z „Dekalogiem Odpowiedzialnego Rodzica”. Przypuszczam, że część z tych 10 punktów, które są tutaj zawarte, to są wam bardzo dobrze znane rzeczy. Ale może są i takie, które nie są oczywiste - albo o nich zapominamy na co dzień. Te 10 punktów to są zasady, które stosowane - mogą zadziałać.

Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica

1) Wyznaczam wyraźne granice - alkohol jest tylko dla dorosłych

2) Nigdy nie częstuję dziecka alkoholem

3) Nigdy nie nadużywam alkoholu w obecności dzieci

4) Nikogo nie zachęcam do picia alkoholu, zwłaszcza przy dzieciach

5) Nie żartuję z dzieckiem o alkoholu

6) Nigdy nie mówię dziecku, że picie alkoholu to dowód bohaterstwa, odwagi, warunek dobrej zabawy, czy bycia częścią grupy

7) Tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po alkoholu i z nietrzeźwym kierowcą

8) Nigdy nie mówię, że alkohol może rozwiązać jakiś problem

9) Dbam o swoje dziecko od chwili poczęcia - nigdy nie piję alkoholu w ciąży

10) Nie pozwalam na sprzedaż i picie alkoholu przez niepełnoletnich

