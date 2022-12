„Rosło tu dużo drzew, dlaczego je wycięto?”

- Czy moglibyście zająć się tematem bardzo dużej wycinki drzew na ulicy Fromborskiej w Elblągu? Jest to plac rozbiórki, ale rosło tam sporo dużych i zdrowych drzew m.in. świerki srebrzyste, daglezje, klony czerwone i wiele innych gatunków, które urozmaicały okolicę – napisał do nas jeden z Czytelników. Sprawdziliśmy. Z tego terenu wyciętych zostanie w sumie ponad 200 drzew i wiele krzewów i na to inwestor ma zgodę ratusza. Dlaczego taką zgodę wydano? Co w zamian? Zobacz zdjęcia z rozbiórki.

- Dlaczego się niszczy taką zieleń, czy nie można było jej zachować czy wpisać w przyszłą inwestycję na tamtym terenie? Dlaczego niszczy się zieleń w mieście, w którym tej zieleni brakuje, tworzy się przypadkowe nieprzemyślane nasadzenia i wycina się drzewa zdrowe albo co gorsza co roku się je podcina do takiego stopnia żeby nie zdarzyło się odbudować? Przykład - ulica fromborska i rosnące tam kasztanowce, które zostały zniszczone. Dlaczego urzędnicy nie interesują się dobrostanem zieleni miejskiej, a zasadnicze pytanie dlaczego instytucja "zieleń miejska" zamiast dbać, pielęgnować nasze "miejskie zielone płuca" przyczynia się do ich niszczenia? - pyta nasz Czytelnik, nawiązując do rozbiórki budynków po byłym ZPO Truso przy skrzyżowaniu ul. Królewieckiej i Fromborskiej, o czym kilkakrotnie pisaliśmy. W tym miejscu ma do października ma powstać centrum handlowo-usługowe.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, inwestor uzyskał wraz z pozwoleniem na budowę zgodę na usunięcie 213 drzew i 109 m kwadratowych krzewów. - Pragniemy wskazać, że zarówno w przypadku realizacji tej konkretnej inwestycji, jak i podobnych prowadzonych na terenach prywatnych Miasto, wydając zgodę na wycinkę, każdorazowo ocenia interes społeczny i interes inwestora – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, podając jako podstawę prawną konkretne przepisy i wyroki sądów w podobnych sprawach. - Pomimo tego, że jest to teren prywatny, a znajdująca się tam zieleń i drzewa nie należą do przestrzeni publicznej i nie korzysta z niej ogół mieszkańców, to w naszej ocenie w związku z realizacją inwestycji (ważny interes właściciela) następuje uszczuplenie zasobu drzew znajdujących się na terenie miasta (interes społeczny). W związku z tym Miasto wskazuje i egzekwuje w wydawanych decyzjach konieczność odpowiednich rekompensat – określając inwestorowi konkretną liczbę nasadzeń zamiennych.

Jak wynika z informacji ratusza, na terenie przy ul. Fromborskiej zezwolono na usunięcie 138 drzew i 109 m kw. krzewów bez naliczania opłat, a w zamian „zobowiązano wnioskodawcę do nasadzenia 455 drzew z gatunku żywotnik zachodni i 180 m kw krzewów w ramach nasadzeń zastępczych”.

- Zezwolono na usunięcie z warunkowym naliczaniem opłat 75 sztuk drzew, a w zamian zobowiązano wnioskodawcę do posadzenia łącznie 150 drzew. Ustalono opłatę z tytułu usunięcia ww. drzew w wysokości 325.667,50 zł i odroczono jej pobranie na okres 3 lat od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli posadzone drzewa nie zachowają żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości w okresie 3 lat od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Opłata za każde drzewo, które nie zachowały żywotności będzie naliczana proporcjonalnie do ilości drzew od kwoty opłaty ustalonej w pkt 6 niniejszej decyzji i będzie wtedy wynosiła 2 171,11 zł za każde drzewo – informują urzędnicy. - Wydano więc łącznie zgodę na usunięcie 213 sztuk drzew i 109 m kw. krzewów w związku z planowaną inwestycją (polegającą na budowie dwóch budynków usługowych), w zamian zobowiązano decyzją administracyjną do nasadzenia 605 sztuk drzew i 180 m kw. krzewów. Co ważne, w trosce o środowisko, prawie trzykrotnie większe nasadzenia zamienne realizowane będą w przestrzeni publicznej, na terenie Miasta Elbląg – dodaje Łukasz Mierzejewski z odpowiedzi na nasze pytania.