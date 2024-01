Rzecznik konsumentów chce być prezydentem

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w wyborach na prezydenta Elbląga wystartuje Paweł Rodziewicz, miejski rzecznik praw konsumentów. Ma też wystawić swoją listę kandydatów do Rady Miejskiej.

- Nie komentuję sprawy – powiedział nam Paweł Rodziewicz, gdy się z nim skontaktowaliśmy. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że swój start w wyborach na prezydenta Elbląga ma ogłosić w kolejny weekend. Jego komitet ma również wystawić listy z kandydatami do Rady Miejskiej w Elblągu.

Paweł Rodziewicz ma 42 lata, jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, od 2018 roku jest miejskim rzecznikiem praw konsumentów. Zasłynął walką z organizatorami prezentacji dla seniorów, w których starsze osoby były zachęcane do podpisywania niekorzystnych dla nich umów sprzedaży. Nie należy do partii politycznej, choć w ubiegłym roku startował do Sejmu z listy Nowej Lewicy, uzyskując ponad tysiąc głosów.

W czasie ostatniej parlamentarnej kampanii wyborczej zarzucił prezydentowi Elbląga, a więc swojemu przełożonemu, że ten utrudnia mu prowadzenie kampanii i grozi utratą pracy. Sprawa trafiła do prokuratury w Działdowie, która odmówiła wszczęcia postępowania, na co Paweł Rodziewicz złożył zażalenie do sądu, nie jest jeszcze rozpatrzone.

Paweł Rodziewicz skierował też pozew cywilny przeciwko Witoldowi Wróblewskiemu, twierdząc, że prezydent stosował wobec niego mobbing. Proces cywilny w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczął.

Przypomnijmy, że dotychczas start w wyborach na prezydenta Elbląga ogłosili oficjalnie: Michał Missan (Koalicja Obywatelska) i Stefan Rembelski, który będzie startował z własnego komitetu.

Wybory odbędą się 7 kwietnia, komitety wyborcze mają czas na zarejestrowanie się do 12 lutego.