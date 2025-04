Samorządowcy o obywatelskim budżecie

Rekordowe środki i nowe zasady zabezpieczenia głosowania w Budżecie Obywatelskim – o tych sprawach mówili dziś (9 kwietnia) prezydent i wiceprezydent Elbląga oraz miejscy radni z klubu radnych KO. Co konkretnie ma się zmienić w 14. edycji?

5 mln zł, w tym 700 tys. zł w każdym okręgu głosowania i 1,5 mln zł inicjatywę ogólnomiejską – to najważniejsze liczby dotyczące kolejnej edycji BO.

- Dodatkowo w każdym z okręgów wydzielona zostanie kwota 60 tys. zł na małe projekty, ograniczenie kwotowe dla nich zmienia się z 10 do 20 tys. zł – wyliczał prezydent Elbląga Michał Missan. Zachęcał do składania wniosków i głosowania.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku urzędnicy wykryli nieprawidłowości w głosowaniu i zdecydowano o jego powtórzeniu. Wówczas władze Elbląga powiadomiły organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, okazało się bowiem, że 415 papierowych kart do głosowania wzbudzało podejrzenia. Jak już informowaliśmy na portElu, jednym z dowodów w sprawie ma być zapis monitoringu.

- Zawiadomienie dotyczy między innymi fałszowania dokumentów poprzez posłużenie się cudzymi danymi osobowymi do wypełnienia kart do głosowania (wątpliwości pracowników budzi 415 kart do głosowania), posłużenie się cudzymi danymi osobowymi w celu wypełnienia i podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu (zakwestionowano 4 oświadczenia). Ujawniono także sytuację polegającą na oddaniu głosu przez tą samą osobę zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – informowała naszą redakcję elbląska prokuratura na początku listopada ubiegłego roku.

Samorząd chce zapobiec kolejnym takim sytuacjom.

- Pierwszą zmianą jest możliwość głosowania z jednego adresu IP do 5 razu na dobę - mówił wiceprezydent Piotr Kowal.

Ma to umożliwić głosowanie internetowe z jednego adresu kilku osobom z rodziny, choć może to wymagać np. rozdzielenia głosowania jej członków na dwa dni. Papierowe karty będą wydawane maksymalnie w liczbie pięciu dla jednej osoby, będą też miały hologramy (kserowane i samodzielnie drukowane karty nie będą z kolei uznawane). Na kartach papierowych będzie składała podpis osoba oddająca głos. W głosowaniach będą też klauzula czy oświadczenia mówiące o tym, że to dana osoba głosuje na konkretny projekt, pouczenie o odpowiedzialności karnej za przedstawianie nieprawdziwych danych etc.

- Nie chcemy wprowadzać za dużo zmian, uważamy, że te zabezpieczą w sposób transparentny głosowanie w Budżecie Obywatelskim zarówno w sposób internetowy jak i papierowy, a przy okazji nie utrudnią oddawania głosów – podkreślił Piotr Kowal.

Dziś pytaliśmy prezydenta Missana m. in. o to, czy samorząd jest jeszcze w jakiś sposób włączany w działania prokuratury w sprawie zeszłorocznych nieprawidłowości.

- Ja mam wiedzę, że postępowanie trwa, byli przesłuchiwani świadkowie, na jakim jest w tej chwili etapie, tego nie wiem - powiedział prezydent.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Adamowicz przypominała m. in., że BO w Elblągu działa od 2011 roku i zrealizowano dzięki temu 260 projektów na kwotę ok. 40 mln zł.

- Zapraszamy wszystkich do kolejnego Budżetu Obywatelskiego i mamy nadzieję, że będą to kolejne środki, dzięki którym zrealizujemy wspaniałe inicjatywy dzięki mieszkańcom - mówiła.

- Nowością będą przygotowane przez urzędników przykładowe kosztorysy różnych zadań – mówił z kolei radny Karol Bidziński.

Te będą dostępne na stronie UM, by ułatwić wnioskodawcom szacowanie kosztów propozycji.

Jak poprzednio, w przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego bierze udział reprezentant mieszkańców. Jak podał zapytany o tę kwestię wiceprezydent Kowal, jest nim w tej edycji Ignacy Tarnowski, był wylosowany spośród autorów zwycięskich projektów w BO.

Dodajmy, że pobranie kart do głosowania tradycyjnego jak zawsze będzie możliwe w wyznaczonych punktach, będzie też taka możliwość podczas organizacji miejskich wydarzeń czy na dyżurach radnych.