Spacerem wśród kramów. Ruszyło XV Święto Chleba w Elblągu!

Jak Elbląg – to Piekarczyk. A jak Elbląg i Piekarczyk – to Elbląskie Święto Chleba. Świętowanie niedawno się zaczęło, sprawdziliśmy więc, co słychać na starówce w pierwszych godzinach imprezy. Zobacz zdjęcia.

Jarmark produktów regionalnych, zabawy, warsztaty, koncerty... tak ma wyglądać najbliższy weekend na elbląskiej starówce. Dziś (27 sierpnia) wystartowało XV Elbląskie Święto Chleba. Chociaż słońce mogłoby wyglądać zza chmur nieco śmielej, to i tak pierwsze, stosunkowo wczesne godziny lokalnej imprezy na Starym Mieście pokazują, że cieszy się ona zainteresowaniem.

Przy Piekarczyku, którego okrągły, 500-letni jubileusz udziału w obronie Elbląga przed Krzyżakami właśnie obchodzimy, zaczynamy nasz spacer po starówce. Pierwsza obserwacja: kramy na ul. Stary Rynek zaczynają się trochę dalej niż zazwyczaj... Pod Bramą Targową jest przygotowana scena, popularnością zdają się też cieszyć fotki z Piekarczykiem. Idziemy dalej i dochodzimy do stoisk: z konfiturami, z winem, ze słodyczami, ze smalcem, z ozdobami, z zabawkami... Po zapachach rozchodzących się ze stoisk łatwo wywnioskować, że da się już zjeść coś na ciepło. Dalej jest wata cukrowa, obwarzanki, miód... Do myślenia daje przekrój oferowanych produktów. Do morza mamy przecież blisko, stąd nie dziwi smażona rybka, ale kawałek dalej są już serki góralskie. Ale tak po prawdzie to i produktów z zagranicy trochę się znajdzie. Albo straganów z ubraniami, pamiątkami, starociami...

Fot. Anna Dembińska

- Znalazłam drewniany element większego mebla, nie jest to może imponujące, ale jest to element intarsjowany (technika zdobnicza – red.), więc ktoś napracował się przygotowując na tym drewnie dość ciekawy wzór... – mówi pani Pamela, pasjonatka historii i uczestniczka tegorocznego jarmarku. - Elbląskie Święto Chleba to dla mnie taka mniejsza wersja Jarmarku Dominikańskiego, z trochę mniejszymi cenami i tłumami, bo tam czasem trudno przedrzeć się przez kramy – podkreśla.

- Coś może się spodobać na oko, ale to trzeba też przymierzyć, sprawdzić, poszukać trochę – słyszymy przy jednym ze straganów.

- Niech pani podejdzie, spróbuje sama, to jest nasza tradycyjna kiełbasa, to pasztet... - zachęca klientkę jeden z wystawców.

- Jutro chyba na cały dzień przyjdziemy... - rzuca ktoś do swoich towarzyszy.

Pierwszy dzień imprezy daje pewne wyobrażenie o zainteresowaniu Świętem Chleba, bo kramy przyciągnęły seniorów, rodziny z dziećmi, a i młodzieży pośród straganów trochę się znalazło. Przy kramach krążyli też wolontariusze, zachęcając uczestników jarmarku do szczepień. Po godz. 12 do koncertów było jeszcze daleko, za to gdzieniegdzie ze straganów dało się słyszeć muzykę. Jak to na jarmarku, było disco polo, ale było też trochę bardziej egzotycznych klimatów, jak dźwięki rodem z dalekiego Peru.

Czas chwilę odetchnąć od zgiełku jarmarku na Bulwarze Zygmunta Augusta. Okazuje się to dobrą decyzją, bo nieopodal rzeki Elbląg spotykamy prawdziwe weteranki zakupów na elbląskim święcie.

- Tutaj zdobione pudełko dla wnuczki, tutaj mam taką ozdobę z kotkiem... - mówi pani Ewa.

- Ja kupiłam obwarzanki, a do tego piękny wazon i od razu kwiaty do niego. Bardzo lubimy wyroby rękodzielnicze – podkreśla pani Iza. - Na kramach szukam też chleba, miodu... - wymienia.

- Staramy się zawsze uczestniczyć w Święcie Chleba – podkreślają elblążanki i dodają, że jak zjedzą obwarzanki i odpoczną nad rzeką, zaraz wracają na kramy.

A kramów jest na starówce sporo, ale czy na Święcie Chleba jest... chleb? Jasne, że jest, ale początkowo chwilę zajęło nam wypatrzenie takich stanowisk pośród wielu innych.

- Chleby pszenne, żytnie, na naturalnym zakwasie, z różnymi dodatkami: z pomidorem, z rozmarynem, z żurawiną... - wymienia przy jednym z takich stoisk pan Maciej. - Można też spróbować pajdy chleba ze smalcem, kupić rogala... - dodaje. A tak na marginesie: Ciekawe, czy gdyby Piekarczyk żył dzisiaj, dobrze wypadłby na tle innych kramów ze swoimi wypiekami? Jeśli w swoim rzemiośle był tak wprawny, jak w kreatywnym zamykaniu miejskich bram, to pewnie tak...

Spis wszystkich atrakcji Elbląskiego Święta Chleba jest na dołączonym plakacie, a w tym artykule znajdziemy szczegółową informację o zaplanowanych koncertach. Do zobaczenia na starówce!