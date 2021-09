Śpiesz się i spisz się!

Fot. UM w Elblągu

To już ostatni moment na to, aby spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym, który potrwa jeszcze tylko do 30 września.

W sobotę, 25 września wszyscy, którzy nie zdążyli się jeszcze spisać, będą to mogli zrobić w dwóch punktach spisowych: w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, budynek B (budynek, w którym na co dzień wymieniane są dowody osobiste) w godzinach 8.00 – 20.00,

w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w godzinach 10.00 – 14.00.

W niedzielę 26 września: w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w godzinach 10.00 – 14.00.

W dniach 27 – 30 września: w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, budynek B (budynek, w którym na co dzień wymieniane są dowody osobiste) do godz. 19.00. We wszystkie dni będą tam dyżurować pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Elblągu oraz rachmistrzowie spisowi, którzy pomogą każdemu spełnić obowiązek spisowy.

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu