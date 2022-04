Na terenie powiatu elbląskiego strażacy interweniowali dziś 17 razy. Wszystko z powodu silnie wiejącego wiatru.

Od godziny 15.40 do 19.40 w powiecie elbląskim doszło do 17 zdarzeń w których musieli interweniować strażacy. Zostali wezwani do 13 wiatrołomów i powalonych drzew na jezdni, trzech uszkodzonych dachów oraz jednego pożaru drzewa.